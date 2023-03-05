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麥當勞以前有多巔峰？全場狂推「79套餐」最神：學生沒錢就吃它

▲▼麥當勞美樂蒂萬用置物籃排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

記者朱祖儀／綜合報導

速食龍頭麥當勞經常更新菜單，汰換掉不適合的商品，每每都會引起網友討論。近日又有網友懷念起以前的菜單，表示當時的餐點只要銅板價就能夠吃飽，好奇「以前麥當勞有多神？」文章一出隨即掀起討論，其中最多人點名的是「79（元）套餐」。

原PO在PTT發文表示，以前麥當勞真的是「銅板輕鬆點」，最神的麥克雙牛堡只要39元，而且還在1+1裡面，「雙牛堡+雙牛堡+小可+玉米濃湯=100，雙牛堡+大薯+大可（甜心卡）+玉米濃湯=98」，一餐只要100元左右就可以吃飽，且還可以來個飯後甜點，10元的蛋捲冰淇淋或是巧克力聖代。想起以前的時光，不免讓他好奇想問「以前麥當勞有多神？」

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▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO懷念以前麥當勞是銅板價。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「10點後大薯49元買一送一」、「小時候的優惠券都是買套餐直接再送一個主餐」、「大學的時候10點後大薯買一送一，宵夜飽到不行」、「以前真的叫銅板價」、「大薯買一送一，牛肉堡也有買一送一超爽」、「以前麥當勞超值早餐也讓超商跟進39元組合」、「第2件套餐半價才是神，我一次都吃兩個套餐」。

其中最多人懷念的是79元超值套餐，「79那時候最神，不曉得吃什麼就吃」、「79元才叫超值全餐，那時候學生沒錢就吃麥當勞，還有再也喝不到的奶茶」、「麥當勞套餐79，那時候便當店都不敢賣超過70，不然就會被嘴不如吃麥當勞」、「1+1雙牛堡+濃湯，79元雙吉牛堡套餐，那時真的神」、「雙牛吉套餐79元，現在130元」。

不過也有人認為，以當年的物價，麥當勞仍算單價較高的店家，「那年代燒臘店的大雞腿便當一個都50元左右，麥當勞相比沒神到哪」、「20多年前時薪買不到1個大麥克／麥香堡，現在時薪可以買到2個還有得找」、「上面菜單的年代，時薪看有沒有每小時50元」、「有事嗎？以前銅板價也是算貴的啊，早餐店蛋餅15元欸」。

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