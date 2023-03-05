一出生就13歲！小男嬰「2011年被冷凍保存」　醫生成功解凍喚醒

▲夫妻「喚醒」冷凍13年胚胎產子 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名唐姓女子（化姓）婚後3年未孕，於2009年12月進行了試管嬰兒技術助孕，第一次胚胎移植便成功懷孕，並於2011年順利產子，剩下的3個胚胎則被冷凍在-196℃的液氮罐中。近年，她突然想再要一個孩子，醫生成功將13年前的冷凍胚胎「喚醒」，44歲的她於近日成功產下二胎。

據《長江日報》報導，13年來，唐女一家三口過著幸福美滿的日子，兒子也長成了一個壯男孩。近幾年，她萌生了想生二胎的想法，突然想起13年前冷凍的胚胎，「一直在每年如期繳納冷凍費用，這3個胚胎還能不能用？」

詢問醫生後，唐女和丈夫決定，嘗試用當年冷凍的胚胎，再添一個寶寶。

從2022年5月，醫學團隊從-196℃的液氮罐中，取出13年前冷凍的胚胎，放入到37℃的解凍液中，並通過一步一步換液將胚胎中的冷凍保護劑逐步替換，讓胚胎恢復正常的生理活性。

復甦解凍並繼續培養3天後，醫生檢測發現，有2枚胚胎恢復了生理活性。去年5月底，這2枚生命「種子」被移植到唐女體內。11天後，通過血液HCG檢測唐女確定再度懷孕。之後的進一步超音波檢查，有一枚胚胎在宮內成功著床存活。

在家人的照顧下，唐女平穩度過了孕期。38周+4天時，唐女在武漢大學人民醫院接受手術，順利生下一個健康活潑的男嬰。

醫生表示，他們是2009年同一時間取卵受精的，屬於同一批胚胎。從醫學角度來看，他們也算是雙胞胎兄弟。