▲醫學界近200人齊聚北榮！緬懷「不看病的醫師」免疫先驅韓韶華。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

臺灣免疫學拓荒者韓韶華去年11月18日辭世，醫學界近200人今天（4）日上午齊聚臺北榮總致德樓舉辦追思會，以莊嚴但不失輕鬆的方式，緬懷這位「不看病的醫師」。總統府頒授褒揚令與旌忠狀，表彰韓韶華對臺灣免疫學教育的貢獻。

韓韶華是一位不看病的醫師，卻是臺灣許多醫師的老師，更是臺灣免疫風濕疾病的開拓者。包含現任振興醫院副院長葉明陽、國家衛生研究院院長司徒惠康、臺北榮民總醫院院長陳威明等人都是他的學生。也因為他，將國防醫學院、臺北榮總、北醫、陽明交大、振興醫院緊密相連。

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追思會召集人，同時也是前陽明大學校長郭旭崧表示，今天的追思會由國內12家醫院學校學會等團體舉辦，這12個單位都是跟韓韶華教授密切相關的單位，大家秉持著就是韓韶華對大家聚會分享快樂時光的囑託。

國防醫學院院長查岱龍致詞回顧韓韶華醫學研究與教育的一生，對他在醫學教育的投入，不僅以晚輩身分向老師及家屬致意，也表示這是眾人典範。曾是韓韶華學生的現任國衛院院長司徒惠康帶來了當年韓師母回憶韓韶華追求自己的影片，現場氣氛頓時歡樂許多。

▲臺北榮民總醫院院長陳威明出席追思會。（圖／台北榮總提供）

在大三跟隨韓韶華學習免疫學的臺北榮民總醫院院長陳威明說，今天追思所在的致德樓─現在是北榮醫學研究的核心，當年就是在韓韶華建議下興建，可見他確實是高瞻遠矚的擘劃者。也因為韓韶華的關係，將國防、北榮、北醫、陽明交大、振興緊密相連。

臺北醫學大學校長林建煌表示，韓前校長自1992年至2007年擔任北醫董事，在董事會大力支持北醫的轉型改革，成功爭取臺北市第一個公辦民營醫院-萬芳醫院OT案，與衛福部雙和醫院BOT案，讓北醫浴火重生，亦為臺灣近半世紀的醫學教育、人才培育，打下堅實的基礎，北醫人將永遠記得韓韶華。

代表振興醫院出席的副院長葉明陽表示，韓韶華在振興擔任院長期間，不僅力促醫院轉型為一所全方位綜合醫院，也督促同仁將病患當作顧客強化第一線服務，替振興未來的成長茁壯奠定堅固基礎。

▲醫界向韓師母致意。（圖／台北榮總提供）

臺北榮民總醫院新竹分院多數畢業於陽明醫學系的醫師，照顧韓韶華走完最後路程。院長陳增基代表致詞時說，韓校長最終選擇安寧療護，對於生命的樂觀態度值得學習。

韓韶華1955年畢業於國防醫學院，畢業後於國軍醫院擔任醫師，之後有感於醫學研究與做學問的重要，於1959年自薦回母校擔任基礎醫學助教，勤於教學與研究，並赴美國華盛頓大學獲免疫學博士。學成歸國後任教於母校國防醫學院醫學生物形態學系細菌學組（現改制為微生物免疫學科）。

韓韶華特別重視研究所教育，致力於提升台灣微生物免疫學學術水準，並於榮總成立臺灣第一個免疫病科。隨後出任北醫董事，振興復健醫學中心、現為振興醫院院長。創立過敏病防治基金會、中華民國免疫學會、中華民國細胞及分子生物學會。他的一生相當於臺灣免疫學的發展歷史，培育的人才奠定今日臺灣微生物免疫學的基礎。