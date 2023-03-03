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「阿昭署長」防詐宣導影片　乘風破浪跨海宣導

▲東港警分局結合東琉線交通船撥放「阿昭署長防詐宣導影片」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局結合東琉線交通船撥放「阿昭署長防詐宣導影片」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

警政署長黃明昭為提升民眾防詐意識，拍攝一系列「阿昭署長防詐宣導影片」，與警廣主持人活潑生動的互動解說，針對高發性詐騙手法，提醒民眾如何識詐、防詐、阻詐；東港警分局結合東琉線交通船業者在候船室及船隻上撥放，讓遊客在搭船時觀看，達到宣導效功能。
▲東港警分局結合東琉線交通船撥放「阿昭署長防詐宣導影片」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局結合東琉線交通船撥放「阿昭署長防詐宣導影片」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

近年來詐騙手法日新月異，型態千變萬化，影響到民眾的財物安全，根據內政部警政署統計，高發性詐騙手法前5名分別為假網路購、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙。

▲東港警分局結合東琉線交通船撥放「阿昭署長防詐宣導影片」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警政署長黃明昭為提升民眾防詐意識，拍攝一系列「阿昭署長防詐宣導影片」，提醒民眾避免被騙；東港警分局結合轄區各類業者，公、民營機關、廣播電台等電視牆做公益性廣告常態性插撥外；由於轄內的小琉球，屬旅遊景點，因此結合泰富航運、藍白航運、東琉航運及大福航運，在各航運候船室及船隻上撥放警政署長「阿昭署長防詐宣導影片」，與遊客逗趣互動成功吸引搭船人潮目光，深入了解各式詐騙手法，有效提升宣導效果，提升防詐意識。

東港警分局長張世儒呼籲，民眾若接到不明電話、簡訊，要求前往ATM操作解除分期、提供個資、低成本、高獲利、帳款誤刷等訊息，肯定是詐騙，民眾如果遇到疑似詐騙電話，切謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，保持冷靜，並撥打防詐騙電話165，共同保障民眾財產安全。

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