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社會 社會焦點 保障人權

桃園破獲史上最大私菸製造工廠　查獲192萬支私菸...市價6500萬

▲桃園市政府菸酒聯合稽查小處在平鎮區偏僻鐵皮工廠查獲歷來最大宗地下私菸製造廠，稽查人員在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府菸酒聯合稽查小處在平鎮區偏僻鐵皮工廠查獲歷來最大宗地下私菸製造廠，稽查人員在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府菸酒聯合稽查人員會同警政署保三大隊，於平鎮區偏僻鐵皮廠房破獲歷來最大型地下製菸廠，當場查扣劣質紙捲菸成品192萬支與近萬公斤劣質菸草，估算可製成76萬餘包私菸，市價則高達6,500萬元，沈姓業者企圖規避菸稅、健康捐等高達4,283萬元，全案依違反菸酒管理法第45條等規定將依法裁處。

桃園市政府財政局指出，市府菸酒聯合稽查及取締小組，今年1月底會同內政部警政署保三總隊第一大隊執行「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間，在平鎮區偏僻鐵皮工廠查獲桃園歷年來最大型機動性地下製菸廠，當場查扣劣質紙捲菸成品192萬支與近萬公斤劣質菸草，粗估約可製成76萬1,857包私菸，市價高達6,500萬元。

▲桃園市政府菸酒聯合稽查小處在平鎮區偏僻鐵皮工廠查獲歷來最大宗地下私菸製造廠，現場查獲大型製菸機台等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府菸酒聯合稽查小處在平鎮區偏僻鐵皮工廠查獲歷來最大宗地下私菸製造廠，現場查獲大型製菸機台等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府菸酒聯合稽查小組表示，本案以沈姓男子為首，為規避走私風險與高額稅捐，藉各種管道分散進口濾嘴、捲菸紙與劣質菸草，分別儲置於北中南隱密處所，機動從事大規模產製劣質菸品，以牟取高額不法利益。專案小組歷經數月追查，鎖定該集團動向，於今年「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間發動執行，成功查獲在平鎮區隱密鐵皮工廠內的大型機動性地下製菸工廠。

由於該集團所產製劣質菸品未經政府檢驗把關，紙菸內所含焦油、尼古丁與菸鹼等有害化學物質含量極易超標，有危害民眾健康風險，所幸被專案取締小組即時攔截破獲，才避免流入市面販售；市府呼籲，民眾勿購買來路不明或售價顯不合理之菸酒品，如發現不法私劣菸酒品情事，可向警方與市府財政局提出檢舉，以維護國人健康，檢舉專線：（03）332-7307。

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