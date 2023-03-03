搭捷運1穿搭被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

▲捷運示意圖，非當事人 。（圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

前航太工程師、航空作家王立楨今（3）日在臉書分享了一段不愉快的經驗，他表示今早搭捷運時，突遭一名年輕人無端指責和辱罵，甚至當面嗆聲「國家養了你們一輩子，你竟然把情報賣給中國，你不覺得你很可恥嗎？」

「你不覺得你很可恥嗎？」王立楨今天上午在臉書發文表示，他早上在坐捷運的時候，突然聽到這個非常莫名其妙的問話，一開始以為是一對夫妻在吵架，但轉過頭來一看，原來是一個年輕人在對他嘶喊。

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王立楨指出，這名陌生年輕人當著他的面叫囂：「國家養了你們一輩子，你竟然把情報賣給中國，你不覺得你很可恥嗎？」

▲王立楨穿飛行夾克搭捷運，遭陌生年輕人無端嗆聲！（圖／王立楨臉書）

王立楨說明當下心境，「我感到莫名其妙，我並不認識他，他也很顯然的並不認識我，但是為什麼會對我發出這麼無釐頭的話呢？」王立楨說，突然意識到這位年輕人應是看到他身上所穿著的飛行夾克，就以為他是一名軍人。

王立楨表示當時身旁的其他人也沒有出聲，他自己也沒有理會那名年輕人，因為他知道與其爭論是沒有意義的。

王立楨感嘆，看著那個年輕人，突然想到多年前，自己在舊金山國際機場，看到一位穿著軍裝的美國女兵，一群人搶著替她付麥當勞的餐點費，並謝謝她為國家所做的付出，然而在今天，「我竟然會被一個人誤以為是中華民國的軍人，而在大庭廣眾之下被辱罵！」

王立楨無奈表示，「這是一個什麼樣的思維？他們是受到了什麼樣的洗腦，不但不尊敬曾經捍衛過他們的軍人反而當眾辱罵。我不會原諒的無知，因為他已是可以判斷真偽的年紀，我更會譴責那些為了選票而散佈這些不實消息的人！」

《日本經濟新聞》近日以「台灣未知的真面目」為題一系列專題報導指出，高達9成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態。「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜」。

針對《日經》的報導內容，外交部嚴正駁斥，指出《日經》引用不明消息來源，質疑國軍保家衛國忠誠度，我國國防部已發布新聞稿嚴正駁斥，「外交部肯定且支持，並強調政府立場整體一貫，不容錯假消息蔓延流竄，誤導社會大眾」。