蔣萬安宣布公辦都更新政　住户同意門檻從90%下調到75％

記者陳家祥／台北報導

為實踐加速公辦都更的市政承諾，台北市長蔣萬安3日宣布「台北市公辦都市更新7599專案計畫」正式啟動，並提出「早進場、幫試算、助選屋」等3大服務，把住戶同意門檻從90％大幅下修到75％，協助更多市民推動都更程序，鼓勵老屋重建更新。

▲蔣萬安宣布公辦都更新政，意願門檻大幅下降到75％即可執行，產權複雜的信維整宅將可加速進行。（圖／記者李毓康攝）



都發局長王玉芬說，「7599專案」的參與對象為位於都市更新地區面積達2000平方公尺以上，社區意願整合達到75％、沒有跟潛在實施者簽訂契約書或是同意書、協議書等，就可以向市政府申請都更。

王玉芬表示，為了讓市府能量及早進場協助都市更新，過去公辦都更門檻要有高達90％住戶都有參與都更意願，但這樣的門檻相對困難，因此在蔣市長上任後，便指示要研擬加速協助公辦都更進行。因此，都發局將第一階段的意願降低到75％，就可以進入第二階段。

「進入第二階段後，會協助進行試算。」王玉芬表示，在此階段專業團隊會協助進行方案評估，包括建築物規劃如樓高、分得多少樓地板面積等，都會讓住戶先知道。在第二階段意願調查如果達90％以上，就可以進入第三階段。

王玉芬說，進入第三階段後，住都中心就會進駐，包括模擬更新後的房型、權利價值，讓民眾選屋，民眾可以針對喜歡的房型、區位等有全盤的概念。若模擬選配參與率達90％，就會正式進入招商的程序。

蔣萬安說，台灣在地震帶上，過去也經歷過921地震，最近的土耳其強震也看到，市民朋友也開始注重居住安全。去年選舉時也有提出相關政策，最重要是如何加速都更速度，今天提出包括「早進場、幫試算、助選屋」，3大創新做法，可以加速整體都市更新的速度。

蔣萬安以信維整宅為例，強調現在公辦都更幾個程序步驟，遇到最大問題是意願調查必須要達到90％，才會進入下一階段，「現在很多都卡在第一關，很難進入下一階段，像信維整宅已經非常努力，但也僅達到80.93％，要到90％就非常困難」。

「針對這問題今天特別提出，希望意願門檻降到75％，可以很快進入下一階段。」蔣萬安說，接著就會結合民間技術團隊進行相關財務試算、建物規劃、召開說明會等，讓不清楚都更程序的住戶，可以很清楚了解相關訊息。

蔣萬安說，目前台北市有將近8成的建物都超過30年屋齡，這是很嚴肅必須要面對的問題，今天提出這樣「7599」新政策，希望能讓更多民眾如信維整宅、已整合到86％的廣慈社宅西南側等，今天公告後馬上可以適用，進入下一階段。

▲台北市長蔣萬安3日出席「北市公辦都更政策升級首發記者會」。（圖／記者陳家祥攝）