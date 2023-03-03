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大陸 大陸焦點 特派現場

蔡天鳳案「最新被捕男」疑鄭中基前助理　社群大量明星合照

▲▼蔡天鳳案林嫌合照。（圖／翻攝IG）

▲蔡天鳳案林嫌跟明星合照。（圖／翻攝IG）

記者葉國吏／綜合報導　

香港28歲名媛蔡天鳳慘遭殺害分屍，香港警方2日再逮捕一位41歲林姓男子。根據了解，林男之疑似是鄭中基的前助手，跟演藝圈相當熟悉。

此案已有6人被捕，包含蔡天鳳前夫一家四口、前公公的情婦，以及2日晚間被捕的41歲林男。根據香港01報導，林男疑似是鄭中基前助理，他的社交平台上有多張跟明星的合照。

另外有報導指出，林男曾經在金牌大風工作過，很得鄭中基歡心。對此鄭中基回覆不了解，而且林男在8年前離職後就沒有再聯絡。

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