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勞退帳戶一查虧10萬罵翻　勞動部4點回應「政府不會坑錢」

▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲有民眾查詢勞退個人專戶發現虧損，痛批「政府坑錢」。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

新制勞退個人專戶2日開放查詢，但有民眾在網路上痛批「政府坑錢」，稱自己帳戶虧了10萬元。對此，勞動部晚間發新聞稿澄清，新制勞退專戶具有保證收益機制，雖去年收益為負值，但這只是基金運用的過程，「不會發生被政府坑錢的情事」。

勞動部4點聲明如下：

一、新制勞退基金投資向來以追求長期穩健收益為目標，去年度雖因全球金融市場大幅下跌致收益欠佳，但長期投資績效仍屬穩健，以近10年多來看，平均投資報酬率為4.26％，整體勞工收益仍有賺錢，不會發生被政府坑錢的情事。

二、新制勞退專戶累積收益具有保證收益機制，雖去年收益為負值，但這只是基金運用的過程，勞工領取時將全程計算收益，並有不低於2年銀行定存利率之保證，因此，絕對不會發生本金被倒扣的情事。舉例來說，假設勞工薪資4萬元，也參加自提，經提繳10年專戶本金累積約60萬元，雖然去年收益分配是負數，但10年來累積收益約12萬元，合計本金加收益達72萬元。

三、112年1月金融市場回溫，新制勞退基金運用績效單月收益數為953億元，而勞退基金自94年成立以來，整體累積收益已達9,307億元，未來投資收益亦可望持續隨著經濟回溫逐步回穩。勞退基金將秉持專業穩健投資，請勞工朋友放心。

四、勞工自提退休金，除了增加退休金專戶累積，並享有稅賦優惠，領取時還有保證收益，仍鼓勵勞工朋友自提，以保障老年生活。

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