相隔4天兩度縱火險釀大禍　電腦工程師判9個月

▲尹姓男子去年7月間持打火機焚燒農用三輪車，險將附近住宅燒毀；相隔4天又以相同方式焚燒雜草紙張，差點焚毀鄰近車輛與住宅。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

擔任電腦工程師的尹姓男子去年7月間某日晚間，見路旁民宅前停放農用三輪車，竟以打火機點燃三輪車上放置背包縱火，幸消防隊及時撲滅火勢，但農用三輪車已遭焚毀，還差點波及民宅。事隔四日，尹男又以打火機在某停車場內焚燒雜草、紙張縱火，險些將停車場車輛燒毀；桃園地院根據消防局與警方採證佐證，尹男犯行明確，法官依犯放火燒毀住宅等以外之他人所有物罪，共2罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑9月，還可上訴。

桃園地院指出，尹姓男子於去年7月11日晚間10時16分許，在桃園市某民宅前，以打火機點燃放置在路旁停放之農用三輪車背包，導致背包燃燒還焚毀農用三輪車，消防隊據報趕來撲滅火勢，現場大火差點將住宅焚毀，事後根據現場監視畫面，認為尹男涉嫌縱火。

尹男又於同月15日晚間10時18分許，在桃園市某停車場，以打火機點燃該處堆積雜草、枯枝與紙張縱火，造成雜草等物燃燒，火勢險些延燒停車場內停放之車輛與鄰近住宅之虞，幸消防人員及時撲滅火勢未釀大禍，消防人員與警方事後調閱附近監視畫面，認為尹男涉嫌縱火且嫌疑重大，尹男被依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，檢方偵結依公共危險罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，尹男坦承犯行不諱，經農用三輪車車主、消防人員指證明確，法官根據桃園市消防局火災原因調查鑑定書、監視器與手機錄影畫面、現場照片、桃園地檢署檢察事務官勘驗筆錄等佐證，並查扣2只打火機佐證，足認尹男犯行明確與事實相符。

法官審酌，被告尹男為智識成熟之成年人，竟放火燒燬他人所有之物，致生公共危險；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，幸無人員傷亡或釀成更嚴重之災害，考量其無任何刑事犯罪紀錄之素行，在警詢自陳擔任電腦工程師。衡酌被告犯行與犯罪類型相同，且犯罪時間僅相距4日，法官認為被告所犯各罪均不得易科罰金，刑依刑法第41條第3項規定，得易服社會勞動，法官審結依犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，共2罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑9月，本案還可上訴。