35公分存錢筒、大頭按摩搥超Q！　「7款熊抱哥周邊」超商限定搶

▲超商最新「熊抱哥集點」來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

玩總迷快看！有超商祭出全新集點活動，找來最粉嫩的反派角色「熊抱哥」作為主角，一口氣推出7款療癒系辦公居家小物，其中，肯定要搶大型熊抱哥存錢筒，不僅有著35公分高，外型部分更特意還原毛茸茸的可愛模樣，超級欠收，還有像是大頭按摩搥、帆布肩背袋、公仔等通通有，2月22日起至4月4日限時開放加價購。

▲巨型熊抱哥存錢筒超欠收（左）。

▲公仔系列成套一共有7款熊抱哥等收。

全家推出最新「熊抱哥集點加價購活動」，網羅7款超萌小物，鐵粉必搶有著35公分高的「熊抱哥系列存錢筒」，外型還原毛茸茸的視覺質感，搭配招牌拄拐杖動作，超欠收藏，還有「熊抱哥系列MEA公仔」，一共有7款，可以看到洗澡、看報紙、喝咖啡、偷吃、生氣的熊抱哥模樣，放在辦公桌肯定超療癒。

▲熊抱哥搖擺玩偶會隨著音樂跳舞。

除外還有「熊抱哥搖擺玩偶」，只要把電池裝入34公分高的熊抱哥當中並按下手掌開關，熊抱哥就會隨著音樂跳舞，可愛爆表，加碼收超實用「熊抱哥系列按摩搥」、「熊抱哥系列帆布肩背袋」、「熊抱哥系列帆布肩背袋」，以及隨時都能帶在身上的「熊抱哥系列大頭吊飾」，2月22日起至4月4日限時開放加價購。

▲7-11最新迪士尼100周年第2波限量周邊來了。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也強勢推出「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購／集點送」第2波活動，這次特意以迪士尼皮克斯動畫角色作為靈感，包括《玩具總動員》裡的胡迪警長、巴斯光年、三眼怪、熊抱哥以及《怪獸電力公司》裡的毛怪等，通通變身成超Q無線藍芽耳機、電鍋，還有靠墊、感應式垃圾桶等實用小物。

首推超實用小物，有OUTDOOR後背包系列、有米奇耳朵直式側背包／背包造型零錢包、行動電源、無線藍牙耳機及USB手持吸塵器等用品，加碼收居家必備大同電鍋，通通呈現迪士尼100週年主題設計，好用又可愛；居家辦公系列則推「桌上收納鐵櫃」，有三眼怪、熊抱哥和毛怪款，還有「感應式垃圾桶」、「兩用靠墊」等收。

▲必收超可愛熊抱哥、三眼怪安全帽。

而外出系列推出「安全帽」及「滑板」，其中，「安全帽」是以《玩具總動員》經典角色為主，有巴斯光年、三眼怪以及熊抱哥3款造型，超級欠買；以上迪士尼周邊商品將於2月22日下午3時起至2月26日祭出「門市快閃購」，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。