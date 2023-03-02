這輩子只愛亡妻！30歲單親2寶爸結紮　誓言未來不娶不生　

▲ 民眾向蔡伊達醫諮詢結紮手術示意圖(非當事人) 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北一名30多歲魏姓爸爸日前找上衛生福利部臺北醫院泌尿科蔡伊達醫師，想進行結紮手術，醫師蔡伊達進行術前檢查卻赫然發現魏爸爸喪偶，配偶欄的名字只是為了留作紀念，魏爸爸說，他來結紮是要表明「不再娶、不再生」的決心！

泌尿科蔡伊達醫師分享，日前一名魏姓男子要結紮的原因，讓他感觸良多。魏先生年紀30左右，表明自己已婚且育有兩孩子，希望結紮，當時考慮病人勉強符合生育節育政策，當日一如往常進手術室、常規查閱手術同意書，卻發現配偶同意欄卻空白。

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雖不記得對方的配偶姓名，但記得魏先生在身分證上是有配偶，而且進手術室前也查過身分證影本的配偶欄不是空白啊，根據優生保健法第十條規定，配偶沒同意的話是不能進行結紮手術的，蔡伊達醫師立即向躺在手術枱上的魏先生說：「你太太要簽名同意才能進行手術！」

原以為是魏太太不同意，熟料魏先生神情鎮定地説：「我太太去世了。」此話一出，魏先生以堅定語氣表示，自己的結紮是對逝去妻子表明不再娶、不再生的決心！

蔡伊達醫師再拿出身分證影本仔細端詳配偶欄，姓名後面果然有個括號(歿)；蔡醫師問身分證件怎麼不更新成配偶欄空白，魏先生輕聲說：我是刻意留做紀念的。

▼ 具有紀念價值的身份證(當事人完成結紮後授權）。（圖／記者戴上容翻攝）

蔡伊達醫師說，結紮手術以局部麻醉重點部位後進行，結紮過程不會傷害睪丸、陰囊與陰莖，日後若想要再恢復生育能力也還可以再透過手術，有約一半機率可恢復。男性結紮方便、簡單，也不易感染、併發症與機率相當少見，因此是目前最常被諮詢的項目，醫師通常會先建議由男性結紮，但也需要配偶同意。

最後，蔡伊達醫師感慨說道，沒有怕老婆而結紮的男人，只有愛老婆而結紮的男人，愛要即時，幸福短暫、時光流逝、人生無常。另外，臺北醫院提醒，政府有提供智障、殘障、精神病患之本人、配偶、子女，或鄉鎮公所列冊有案之低收入戶可進行結紮手術補助申請，有需求者也可諮詢泌尿科門診。