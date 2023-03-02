陸A型流感大爆發！「流感神藥」傳搶到缺貨

▲有「流感神藥」外號的「奧司他韋」（克流感）。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新冠疫情近期明顯降溫，但甲型流感（A型流感）疫情卻大爆發，傳出囤藥、搶藥、缺藥的亂象，尤其是有「流感神藥」之稱的「奧司他韋」（克流感），甚至已經在不少地方出現斷貨的情況。

根據《齊魯晚報》報導，奧司他韋在山東濰坊非常難買，很多藥店都已經斷貨，一些大藥店也只有個位數的存貨，而且有不少店家還以高價販售。

店員透露，由於缺貨的關係，奧司他韋的進價漲了很多，雖然最近有點降價，但價格還是偏高。

不過，店員也強調，沒有必要囤貨，因為現在藥商鋪貨很快，上午缺貨，下午可能就補貨了，不算特別難買到。

對於藥物缺貨的情況，中國大陸的藥廠表示，目前的產能都沒有問題，未來會根據需求進行排產。

另外，北京佑安醫院藥學部主任、主任藥師劉煒表示，奧司他韋等甲流治療藥物要按照醫囑服藥，以奧司他韋為例，針對不同患者群體，有膠囊、乾混懸劑、顆粒，不建議自行服藥。

劉煒指出，患者不需要囤藥，奧司他韋在甲流出現症狀後48小時內服用，治療效果最佳，大量囤藥沒有意義。

劉煒也建議，重症病例的高風險人群一旦懷疑感染流感，還是應該第一時間到醫院就醫，經醫生判斷後，按醫囑服藥。