曾列十大要犯...公司遭開槍　黑道弟兄看「瘋琴」：沒那麼大尾了！

▲曾名列十大槍擊要犯之一，綽號「瘋琴」的盧照琴。（圖／記者翁伊森翻攝）



地方中心／綜合報導

嘉義縣水上鄉今(2日)凌晨1時許傳出槍響，曾捲入藝人澎恰恰自慰光碟案、前十大槍擊要犯綽號「瘋琴」的盧照琴，其設立的公司遭一名邱姓男子持槍連擊4發，邱男隨後攜槍自行前往水上分局投案，供稱「賭爛（厭惡）『瘋琴』」開槍。得知此事，道上兄弟只淡淡地說：「盧捲入設局澎恰恰自慰、猥褻少女等案後，道上兄弟對其相當不屑，也不願與其往來。」

道上兄弟透露，盧男年輕時有膽、敢衝，動輒持槍行事，所以人稱「瘋琴」，後因牽扯多起「香蕉案」（指性侵）案，且眼中只有利益，不講道義，在道上看來「沒有格調」，現在也已「沒那麼大尾了」、「趴數很低」。

「瘋琴」過往爭議事件頻傳，最為人知曉的就是2005年捲入澎恰恰自慰光碟案，當時光碟女主角盧靚就是瘋琴的姪女，瘋琴還替盧靚出頭，向澎恰恰勒索巨款，遭判刑2年4月定讞，入監服刑後於2009年假釋出獄。

此外，瘋琴還曾與綽號「穿山甲」的詹龍欄聯手，槍殺宋姓賭友，一度遭法院判處死刑，後改判無期，經過2次減刑後才終於假釋出獄。

除了大案外，瘋琴2018年還涉及一起猥褻案。當時瘋琴因友人過世北上捻香，隨後與女友共進晚餐，女友17歲的女兒也陪同前往，飯後因女友喝得太醉，3人便搭車入住摩鐵。少女指控，當晚11點多，她正在清理母親嘔吐衣物時，瘋琴突然將手伸入她的上衣裡，強行摸胸、還以下體磨蹭臀部，少女驚恐將他推開後，趕緊逃離房間。事後瘋琴也因此遭依「成年人對少年故意犯強制猥褻罪」提起公訴，並判刑10月定讞。