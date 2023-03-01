基隆植樹月開跑　3張紙本發票免費換1株樹苗

▲基隆植樹月開跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府112年度植樹月活動開跑，為鼓勵民眾踴躍參與市容與生態環境之改善，往年相當受到市民歡迎的「發票換樹苗」，將於3月11日（星期六）在七堵苗圃發放，計有18種5000株苗木，民眾憑3張（112年1-2月、3-4月）紙本發票可兌換1株苗木，每人限領3株（數量預計5000株送完為止），產業發展處歡迎民眾踴躍參與。

產業發展處長林鼎超表示，本府為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，每年10月至翌年3月受理本市各機關、學校及鄰里樹苗及花苗植栽計畫申請，每年協助城市環境綠化之苗木約2萬5000棵，並於每年植樹月活動辦理樹苗兌換活動，鼓勵民眾為環境永續種下愛心樹苗。

基隆市政府今年植樹月樹苗兌換活動，預計3月11日於上午9時至下午3時於七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）受理兌換，民眾憑3張（112年1-2月、3-4月）發票換領苗木1株、每人限領3株（數量預計5000株送完為止，為響應環保將不提供提袋）；有興趣的民眾今年請儘早兌換，活動募集之發票，將於活動結束後捐贈予本市社福團體，以嘉惠弱勢團體。

本次活動提供之苗木喬木種類：(樟樹、楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹），灌木種類：（桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹）等總計多達18種苗木供民眾免費領取，現場並有苗圃工作人員教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅，想成為綠手指的民眾千萬不要錯過。