掰了丟丟妹達成離婚共識！王心正親曝「保密條款」：彼此祝福

▲丟丟妹今調解成立，確定與王心正離婚，結束3年婚姻關係。（圖／翻攝自臉書／樓頂揪樓下）

記者唐詠絮／台北報導

直播天后丟丟妹（李明珊）單月破2億元營收，在網路上累積超過百萬粉絲，去2022年11月爆發婚變搬離與老公王心正愛巢返回彰化娘家，今(1日)新北地院第4度調解，雙方達成離婚共識，當初雙方的指控當庭也和解，王心正接受電訪表示，有一些細節有保密條款不便對外公開，但對未來就是「彼此祝福」。

丟丟妹2019年時奉子成婚，短短3年、2022年11月卻突然爆發婚變，丟丟妹斷聯、帶著3歲兒黯然搬回彰化老家，鐵了心要離婚。今年1月初王心正曾在直播談到妻子李明珊想離婚，竟直接找律師，說他虧空公司的錢買毒品，「玩牌」玩到欠下一屁股債，又說他吸毒，又說他搬錢救夫，當時他還去驗尿驗大便自清。

▲丟丟妹到菜市場叫賣。（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

而李明珊出走後，另起爐灶，開了「樓頂揪樓下」粉絲團，1月2日成立至今已經吸引超過23萬人追蹤，她獨特的嗓音渾厚十足，親手教大家烹煮，日前還到菜市場幫忙賣海鮮，詼諧逗趣的影片吸引140多萬人觀看。

丟丟妹訴請離婚後，今新北地院第4度調解，王心正說，這些莫名其妙的指控，雙方都已經當庭和解，達成離婚共識，他說錢不見了可以再賺，他不希望個人的事情影響到公司的運作，尤其今年才搬進新廠房，也希望110萬支持的網友能持續關注「丟丟妹」粉絲團。

▲丟丟妹新廠房外觀。（圖／翻攝自丟丟妹粉絲團）

王心正透露，因為保密協定不能對外公開說明和解內容與細節，因為發生婚變躍上媒體，王媽媽這幾個月以來都很擔心，現在事情已經解決了，也比較釋懷了，對於李明珊，他還是一句話希望「彼此祝福」。