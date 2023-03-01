死貓放冰箱照片曝！飼主獲不起訴…動保團體拚上訴：荒謬

▲鄧女將疑似病死的貓屍放在冰箱內，被檢舉涉嫌虐待動物。（圖／台灣NOE行動組織提供）

記者劉昌松／台北報導

某寵物用品公司鄧姓負責人租房子養32隻貓，並聘請工讀生去餵養，但某天工讀生發現有2隻貓咪疑似病死，被扔在冰箱內，新北市動保處會同動保團體接獲檢舉前往稽查時，現場另1隻病貓當場斷氣，總計3貓死亡，但台北地檢署調查後，以無證據顯示鄧女違反《動物保護法》為由，處分不起訴。對此，動保團體直呼「荒謬！我們會繼續訴訟下去」。

台灣NOE行動組織理事長李榮峰氣憤指出：「動物福利不是只有給牠吃給牠喝，當動物受傷生病沒有給牠就醫，導致她傷勢惡化死亡的話，就是虐待，鄧小姐提供貓住的地方，提供貓食物跟水，甚至提供鐘點保母，但是當貓生病的時候拒絕送醫，導致這些貓生病死亡，這不是虐待是甚麼，很荒謬，我們會想辦法，不管用任何方法去上訴。」

▲動保團體形容鄧女飼養貓咪的環境如同人間煉獄。（圖／台灣NOE行動組織提供）

據了解，鄧女喜歡貓咪，但是家人不允許飼養，因此在新北市新店區租房子，但鄧女工作繁忙，只能以1天1千元的代價，聘請工讀生定時去幫忙餵食、更換貓砂，鄧女則是偶而前往探視貓咪們。

台灣NOE行動組織日前在臉書po文表示，組織接獲民眾報案，表示有人疑似以虐待的方式囤積30幾隻貓。生病不就醫！死掉放冰箱！並主張自然淘汰！2022年7月13日凌晨，NOE組織成員從台中出發會同新北市動保處，以及當地勤區、刑事鑑定小組人員等前往現場「映入眼簾的，就是人間煉獄！」甚至有皮包骨的貓咪，已經奄奄一息的趴在在地上，身體已經有些僵硬且冰涼！

▲鄧女飼養的貓咪全身骯髒，有的還沾上自身屎尿。（圖／台灣NOE行動組織提供）

po文小編表示，上前觸摸這隻瘦弱的貓咪評估時以為已經死亡…想不到他還在呼吸！身上有褥瘡，一碰傷口，膿血就像水龍頭一樣直接流出！室內有2個冰箱，分別放了2具貓咪的大體，當稽查大隊告知鄧女，這樣的行為實屬不當飼養，生病不就醫涉嫌虐待！就在鄧女表達不願意放棄飼養的時候，那隻原本還有一口氣的貓咪突然斷氣，動保處醫師急救無效後，悲慟且堅定的主張：「所有的貓都必須帶走！」

而鄧女則被新店分局依違反《動物保護法》移送法辦後表示，放在冰箱的貓屍只是還來不及處理，她沒有虐待貓咪，檢察官調查認為，鄧女有提供食物和貓砂，請工讀生照顧貓咪們，無證據顯示鄧女虐待動物，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴。