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人夫抓姦撲空！5歲女曝：媽帶我綁繩降落　他「1理由」敗訴崩潰了

▲▼攀爬,爬牆,爬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彰化人妻被5歲女爆料，帶她從叔叔家垂降逃跑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／彰化報導

人夫阿義（化名）懷疑其妻子小娟（化名）外遇，還利用兩人的5歲女兒當掩護，他於是利用手機定位，循線找到小王家，但沒想到妻子竟帶著女兒從樓上垂降到一樓逃跑，他氣得對妻子及小王提告求償。不過，法官認為，阿義的舉證及5歲幼女的童言童語不足以證明小娟外遇，因此判他敗訴，案經上訴二審，但仍遭到駁回。

根據判決書，阿義與小娟婚後育有一女，但他卻發現小娟外遇，經常帶著女兒出門，還徹夜未歸，疑似是利用女兒來當掩護，讓她好與小王外出幽會。直到2021年7月間，他又發現小娟帶著女兒出門，直到深夜還沒回家，他擔心女兒安全，於是利用手機定位，循線找到小王住處，但卻遲遲等不到人，他無奈之下只好返家。

不過，事後阿義母親詢問孫女當晚去了哪，孫女說媽媽帶她去叔叔家，還用繩子讓她垂降到1樓，再從後門走去巷口回家。阿義得知後當場氣炸，認為小娟為了不讓外遇事實曝光，竟做出如此危險的行為，氣得像小娟及小王提告求償。

對此，小娟駁斥阿義指控，並反控阿義經常對她家暴、恐嚇，法院還因此核發暫時保護令，且阿義也曾因為暴力行為遭到判刑。

法院審理後認為，雖阿義提出其母親與女兒的對話，但女兒當時年僅5歲，難認是否為面對阿嬤強迫誘導、刻意詢問下的童言童語之應答，而不一定是真實陳述，且阿義也無法提出更多證據，證明小娟與小王不正常往來，因此判阿義敗訴。阿義不服提出上訴，但仍遭到二審法官駁回。全案確定。

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