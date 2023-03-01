　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／行車糾紛打暴男大生涉殺人未遂　瑪莎3惡少今10時一審宣判

▲▼ 。（圖／資料照）

▲行車糾紛不爽下車痛毆男大生昏迷進加護，瑪莎惡少今將一審宣判。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂3惡少一案，歷經1年多審理，今日將進行宣判。被害宋姓男大生從鬼門關前撿回一命，檢方對主嫌張敦量提出殺人未遂罪，為十年以上或無期徒刑，但張否認有殺人犯意，更多次表明願向被害者道歉；李韋霖坦承涉強制罪，陳勁豪則翻供不認罪，此外，法官也將從宋男的醫院傷檢報告，作為判刑的依據，以及檢辯雙方是否達成和解。今日上午10時台中地院開庭，稍晚將判決出爐。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲今日上午10時台中地院開庭，稍晚將判決出爐。（圖／資料照）

這起案件發生在2021年，張敦量、李韋霖、陳勁豪在11月7日凌晨，駕駛瑪莎拉蒂與宋姓男大生發生擦撞，竟動手將宋男打成重傷，事後張因涉犯殺人未遂等罪，而另兩人涉犯強制及傷害等罪，3人被提起公訴。

審理期間，3人多次聲請交保被駁回，法官去年9月20日裁定李、陳兩人各以20萬元交保，但限制住居、出境及出海，張敦量則6度被裁定延押。

宋姓男大生遭毆後一度陷入昏迷，被送至台中榮總醫院搶救，經4天急救終於甦醒，但根據宋母指出，宋男至今仍有雙眼斜視、複視，走路歪斜，手部無法做精密動作，聽力受損等後遺症，已達重傷害程度，因醫院鑑定將影響判決結果，張等人的律師堅持要求宋母須再帶著身體有恙的兒子至中國醫做鑑定。

根據宋母所言，中國醫報告結果出爐後，兒子傷勢同樣達到重傷害，惟去年12月13日開庭時，審判長高思大曾當庭直言，「醫院有跟法院反映不知道哪一方，有試圖要去影響醫院鑑定結果，是一個很壞的行為，若要繼續這樣做要考慮重新羈押」。

在最近一次開庭（2月15日），張等3人的律師強調，中國醫對宋男的鑑定為「輕微身心障礙」，不能認定等同刑法的「重傷害」，張的律師也說，張等人雖具和解意願，但無力達到被害人要求之1500萬元和解金，才遲未達成和解。

宋男辯護律師認為，被害人傷勢大量集中頭部，均可預測發生死亡，且被害人目前手部無法做精密動作，連寫自己名字都有困難，也無法長距離行走，顯達重傷害程度，痛批張等人輕賤人命，請求法官從重量刑。

ET快訊
男硬丟「輪胎砸清潔員」！畫面曝光挨轟：丟輪現眼
快訊／希臘「火車相撞」出軌起火！　至少16死、60傷
3月「6大新制」一次看！　校園口罩令解除
38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」！獨子坤達反應超暖
新竹球場「積水不退」原因超扯　4千萬排水預算竟全刪
蔡天鳳「命帶魁罡」生日曝光　命理師：太歲凶險年
有1元拿鐵！4大超商「開工咖啡優惠」懶人包　美式買2送2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／阿北出事了！撞上高雄輕軌「自行車捲車底」受傷送醫

快訊／男嬰嗆奶沒人理！照護員消失83mins滑手機害命　判囚1年6月

一天限收2捆…男硬丟「輪胎砸清潔員」！畫面曝光挨轟：丟輪現眼

快訊／行車糾紛打暴男大生涉殺人未遂　瑪莎3惡少今10時一審宣判

他戴安全帽口罩購物被2女當跟蹤狂　冤喊：只是視線對到

台灣「華爾街之狼」被通緝　起底！連布萊德彼特也騙

2次偷拍丈夫小三LINE對話　妻捉姦反挨告「1原因免罰」

台版「華爾街之狼」被通緝！掰5億黃金遭劫　狂騙名媛手法公開

碩士男運動後按摩男室友「偷摳肛門」　傳訊懺悔：讓你反感我道歉

蔡天鳳頭七！遭碎屍「紙紮人」統合魂魄　命理師：藉神明力量招魂

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

張棟樑再唱21年前奪冠歌《黃昏》　曝「當時沒人歡呼」結果被排擠XD

快訊／阿北出事了！撞上高雄輕軌「自行車捲車底」受傷送醫

快訊／男嬰嗆奶沒人理！照護員消失83mins滑手機害命　判囚1年6月

一天限收2捆…男硬丟「輪胎砸清潔員」！畫面曝光挨轟：丟輪現眼

快訊／行車糾紛打暴男大生涉殺人未遂　瑪莎3惡少今10時一審宣判

他戴安全帽口罩購物被2女當跟蹤狂　冤喊：只是視線對到

台灣「華爾街之狼」被通緝　起底！連布萊德彼特也騙

2次偷拍丈夫小三LINE對話　妻捉姦反挨告「1原因免罰」

台版「華爾街之狼」被通緝！掰5億黃金遭劫　狂騙名媛手法公開

碩士男運動後按摩男室友「偷摳肛門」　傳訊懺悔：讓你反感我道歉

蔡天鳳頭七！遭碎屍「紙紮人」統合魂魄　命理師：藉神明力量招魂

「解蛋荒」買澳洲高價蛋挨批　陳吉仲：價差農委會全部吸收

電價費率傳漲三成？　經長：民生物價上漲壓力仍大

蔡秋鳳激美現身東森廣場！　曝光凍齡美聲秘訣：一般人應該不敢吃！

林右昌：溫和修正房價　「打投機客不打投資客」

坤達結婚5年用「小白球」形容柯佳嬿！原因超閃…1關鍵認定是對的人

快訊／希臘「火車相撞」瞬間出軌起火！　至少16死、60傷

泌尿醫勸：男生要坐著尿尿！4大優點曝光　尿更乾淨了

基隆Podcast第4集！身障者現身說法　探討輪椅族公車搭乘經驗

立院今排審「擴大排黑」修法　林右昌首備詢：高度政治性

星宇「關禁閉」明到期　早盤跌逾3%拉回

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

社會熱門新聞

一家三口收假返家　爸自撞電桿全受困

蔡天鳳頭七！夫找六壬招魂師統合魂魄

安全帽黏黏的　高雄妹聞怪味驚嚇

為吃石門肉粽　自撞山壁5人全進醫院

騎士鬼切左轉　遭對向車大力撞飛

他運動後按摩男室友　竟偷摳肛門

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

倒臥停車場遭輾！　蘆洲73歲翁受困車底

三重2猴囡仔好玩放火！回收站陷火海燒毀3機車

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

即／花蓮台9線休旅車衝撞電桿　1死3傷

陸軍性愛片女主角點名　「7假帳號」蹭熱度

年輕人最易遇這5種詐騙　正妹警出動宣導識詐

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

更多熱門

相關新聞

瑪莎拉蒂3惡少3／1宣判！他翻供否認涉案

瑪莎拉蒂3惡少3／1宣判！他翻供否認涉案

受到社會矚目的台中瑪莎拉蒂3惡少一案，歷經1年多審理，即將迎來宣判。被害宋姓男大生從鬼門關前撿回一命，主嫌張敦量多次力求交保，遭到法官罕見6度延押，15日台中地院再開庭，張仍否認有殺人犯意，但坦承傷害；李韋霖坦承涉強制但否認傷害；陳勁豪則翻供全盤否認，並說「非常後悔認識張敦量」。法官諭知將於3月1日宣判。

瑪莎惡煞張敦量「6度延押」　確定在牢中過年

瑪莎惡煞張敦量「6度延押」　確定在牢中過年

瑪莎惡少案主嫌羈押逾1年　盼返家過年

瑪莎惡少案主嫌羈押逾1年　盼返家過年

「瑪莎惡少」痛毆男大生　曾抄球棒砸車

「瑪莎惡少」痛毆男大生　曾抄球棒砸車

瑪莎惡少案　法官驚爆有人企圖影響醫院鑑定　

瑪莎惡少案　法官驚爆有人企圖影響醫院鑑定　

關鍵字：

瑪莎惡少張敦量李韋霖

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

他海邊撿貝類＼　挖出1kg蚌蠣精

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

一家三口收假返家　爸自撞電桿全受困

孫協志、王少偉終於合體：男人之間情誼不變

更多

最夯影音

更多
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面