團圓夢碎！瑪莎惡煞張敦量「6度延押」　確定要在牢中過新年

▲瑪莎惡煞張敦量第6度延押，確定要在牢中過年。（圖／資料照）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中3名惡煞2021年11月7日駕駛瑪莎拉蒂，和宋姓男大生所開的自小客車發生擦撞，竟下車痛毆宋男，導致宋顱內出血，一度命危，該案目前剩主嫌張敦量在押，張之前已被法院裁定延押5次，希望法官能讓他回去過年。台中地院4日開庭評議後，認為仍有羈押必要，因此第6度裁定張延押，確定無法返家團圓，要在牢中過新年。

張敦量、李韋霖、陳勁豪2021年11月7日駕駛瑪莎拉蒂，與宋男駕駛的自小客車發生擦撞，3人一怒之下竟下車大罵，李、陳2人還架住宋男，任由張敦量持球棒痛毆宋男頭部，直到宋倒地，導致宋男顱內出血一度命危，3人分別被依殺人未遂、傷害等罪嫌起訴，並被收押禁見。

去年9月李、陳2人獲得交保，如今只剩主嫌張敦量在押，台中地院開庭時，張敦量表示希望法院能讓他具保停押。張的辯護人指出，張被羈押已超過1年，本案所有證據也都調查完畢，而張犯案後接獲警方通知，也都有主動到案說明，配合調查，且也深深反省，後悔不已，希望法官能給他具保停押的機會，讓他可以親自去找宋男道歉、和解。

張敦量第5次延押將於1月24日屆滿，台中地院開庭評議後，認為張仍有羈押必要，因此第6度裁定延押，最遲將押至3月23日。