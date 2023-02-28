快訊／一家三口收假回家　爸爸太累自撞電桿…3人全困車內

▲林口區一家三口返家，爸爸太累自撞電線桿受困被救出，車頭嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市泰山區28日晚間8時許，一名43歲男子開IMPREZA載著妻子及1歲大的兒子，出遊要回林口住家，行經泰林路三段往林口方向時，因疲勞駕駛、精神不濟，直接撞上路旁電線桿，車頭嚴重毀損，前座安全氣囊也順勢爆開，3人受困車內，警消到場將他們從車內救出，男子幸運絲毫無傷，32歲妻子及兒子則受到擦挫傷，經酒測無酒駕，詳細肇事原因待調查。