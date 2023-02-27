酒駕還上國道！28歲男自撞害6車連環撞　拖吊車「任務中」被追尾

▲國道1號191k凌晨1時許發生3起車禍，起因為一名田男酒駕自撞，導致後車不慎追撞。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／彰化報導

國道1號191.7k彰化系統今（27）日凌晨1時許發生3起總計7車碰撞事故，起因係一名田男酒駕開上國道自撞護欄，不到5分鐘後方4車再追撞上，1小時後拖吊車正在執行排除，又有一台轎車撞上拖吊車，總計6人受傷送醫治療。警方表示，酒駕田男酒測值超過0.15mg/L，送醫後於10時15分已無大礙，帶回分隊訊問中。

國道第三大隊警方初步調查，凌晨1時43分，28歲田男酒駕，酒測值超過0.15mg/L，未達0.25mg/L，在國1北上191.7k自撞護欄，車輛嚴重損毀，左前車頭、駕駛座幾乎撞毀，車上則載有25歲黃女，田男眼部、手部擦挫傷，黃女腰部、腳部擦挫傷。

田男自撞後不到4分鐘，1時47分在191.6k疑似又因田男自撞事故，後方4車不慎追撞，車輛佔據內、中車道「擠成一團」，其中一名27歲張男駕駛頸部受傷，另名32歲李女乘客頭部輕微腦震盪。

警消在獲報後趕緊前往現場排除，不料在2時許拖吊車正在排除車輛時，後方一台轎車撞上執行任務的拖吊車，導致現場碎片散落一地，其中29歲吳女、62歲張男手腳多處擦挫傷。

國道警方表示，現場一度封閉內線、中線車道，在2時47分排除後恢復通車，詳細肇事原因、撞擊過程仍由警方調查釐清。

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