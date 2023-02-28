　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金庸作品再現大銀幕　大師影展等你來回味

記者趙禕/上海報導

金庸迷的福利又來啦！一場「光影江湖—金庸電影宇宙」大師影展將從3月10日到3月19日，在上海獻映八部由金庸武俠小說改編，貫穿1950至1990年代的香港電影代表佳作。金庸迷可以趕緊搶票啦！

▲「光影江湖—金庸電影宇宙」大師影展。（圖／主辦方公眾號截圖）

▲「光影江湖—金庸電影宇宙」大師影展。（圖／主辦方公眾號截圖）

繼去年10月到12月在上海舉辦「金庸展─上海站」，為金庸迷們展出大批金庸大師的手稿、用品、文物和藝術品之後，香港特區政府駐滬辦再次和上海電影博物館合作，舉辦「光影江湖—金庸電影宇宙」大師影展。這次影展精選了八部影片，包含金庸早年參與編導的影片，以及不同年代根據金庸小說改編的代表性影片；大師影展將在3月10日在上海電影博物館舉辦開幕式，並從3月11日到19日在上海長寧來福士百麗宮和大光明電影院各放映一輪。

這輪展映的八部影片有金庸以筆名「林歡」為夏夢量身打造的編劇首作「絕代佳人」(1953)，因為一句「西施怎樣美麗，誰也沒見過，我想她應該像夏夢才名不虛傳。」，讓坊間傳言夏夢是「金庸的夢中情人」，而這也是香港影星樂蒂的第一部電影作品；還有金庸和胡小峰聯合執導的越劇電影「王老虎搶親」(1960)，這部電影按照越劇傳統，全部由女性演員出演，越劇名家畢春芳、戚雅仙擔綱幕後代唱，影片當年叫好又叫座，掀起香港和大陸對中國戲曲電影的熱潮。

▲「絕代佳人」(1953)劇照。（圖／主辦方提供）

▲「絕代佳人」(1953)劇照。（圖／主辦方提供）
▼「王老虎搶親」(1960) 劇照。（圖／記者趙禕攝）

▼「王老虎搶親」(1960) 劇照。（圖／記者趙禕攝）

金庸作品中經典的「射雕英雄傳」在這次影展中則選映了兩部，分別是金庸剛剛發表並開始連載「射雕英雄傳」的時候，由胡鵬導演，曹達華、容小意等人主演的版本(1958-1959)，電影分成一、二集上映；另一部則是由張徹執導、倪匡擔任編劇、傅聲等參加演出的版本(1977) ，這部電影也是影星惠英紅的電影處女作。另外還有由當時年僅21歲的爾冬升主演的「倚天屠龍記」(1978)。這部由被稱為「奇情武俠」代表楚原擔任編劇及導演的片子，也是唯一一部用古龍風格來拍攝金庸影視的影片。

▲「射雕英雄傳」(1958-1959)劇照。（圖／主辦方提供）

▲「射雕英雄傳」(1958-1959)劇照。（圖／主辦方提供）
▼「射雕英雄傳」(1977)電影海報。（圖／主辦方公眾號截圖）

▼「射雕英雄傳」(1977)電影海報。（圖／主辦方公眾號截圖）

這次展映的「書劍恩仇錄」(1987)則是第一部由金庸親自改編的電影，也是所有改編金庸小說的電影中最忠於原著味道的一部。導演許鞍華為了忠實呈現金庸作品的意境，整部電影全部在中國大陸各地取景，從西北大漠到江南水鄉，景觀的壯闊與華麗完全不同於當時香港其他電影作品。因為影片較長分為「江南書劍情」、「戈壁恩仇錄」兩集播映，這部電影中乾隆皇帝扮演者達式常當年憑這個角色還被提名第七屆香港金像獎影帝，是第一位被提名香港金像獎影帝的大陸演員。

▲▼「書劍恩仇錄」(1987)劇照。（圖／主辦方提供）

▲▼「書劍恩仇錄」(1987)劇照。（圖／主辦方提供）

▲▼「書劍恩仇錄」(1987)劇照。（圖／主辦方提供）

在這次展映中，台灣觀眾最熟悉的應該就是由徐克導演的「笑傲江湖II：東方不敗」 (1992) ，和王晶導演的「鹿鼎記」(1992) 。林青霞扮演的東方不敗和王牌搭檔周星馳、吳孟達出演的鹿鼎記，在台灣有線電視頻道播出許多次，形象深入人心，每次播出也都有很高的收視率。

▲「笑傲江湖II：東方不敗」 (1992)劇照。（圖／主辦方提供）

▲「笑傲江湖II：東方不敗」 (1992)劇照。（圖／主辦方提供）
▼「射雕英雄傳」(1977)電影海報。（圖／主辦方公眾號截圖）

▼「射雕英雄傳」(1977)電影海報。（圖／主辦方公眾號截圖）

3月10日是金庸99歲誕辰，影展選擇在這一天開幕，是獻給這位文學大師的一份特別生日禮，也是向這位文壇才子致敬。有興趣的觀眾可以透過淘票票、貓眼、百老匯App網上購票。

ET快訊
快訊／兄弟對決！林書豪半場10分5助攻勝弟弟
獨／185鮮肉被月老賜「孤獨籤」　轉身遇長腿妹不哭了
蔡天鳳孩子學校發聲明！　「限制學生用電子設備」
快訊／T1明星賽　魔獸隊半場狂轟117分
SBL罰球中！場邊啦啦隊突露屁蛋　「上下搖臀狂扭」
冷空氣明襲台「秒跌13度」！　最冷時段曝
「平時調查、戰時管制」　《全動法》修正草案一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

金庸作品再現大熒幕　大師影展等你來回味

中共二中全會閉幕　「黨和國家機構改革草案」提交人大審議

布林肯稱台海不是「中國內部事務」　陸外交部：需要上一上歷史課

男友不讓查手機　她氣炸「掀翻麻辣火鍋」熱湯燙人！

紀念蔡天鳳大愛　她創辦的浪浪保護團體「決定改名」

24歲工程師「一周內中風2次」　醫揭1主因：很多人這樣生活

明星代言亂象多　北京新規定：沒使用過不能代言

陸2022年出生人口956萬人　1949年後首次降至千萬人以下

陸人大代表建議取消「尋釁滋事罪」　批淪為「口袋罪」極易被濫用

蔡天鳳前夫四處偷金子首飾　連續犯案2年被加控7項竊盜罪

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

Apple嘆「空病床不能躺」挨轟　護理師：醫院不是飯店..她還原真相

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

金庸作品再現大熒幕　大師影展等你來回味

中共二中全會閉幕　「黨和國家機構改革草案」提交人大審議

布林肯稱台海不是「中國內部事務」　陸外交部：需要上一上歷史課

男友不讓查手機　她氣炸「掀翻麻辣火鍋」熱湯燙人！

紀念蔡天鳳大愛　她創辦的浪浪保護團體「決定改名」

24歲工程師「一周內中風2次」　醫揭1主因：很多人這樣生活

明星代言亂象多　北京新規定：沒使用過不能代言

陸2022年出生人口956萬人　1949年後首次降至千萬人以下

陸人大代表建議取消「尋釁滋事罪」　批淪為「口袋罪」極易被濫用

蔡天鳳前夫四處偷金子首飾　連續犯案2年被加控7項竊盜罪

晶片股走低！　花旗示警：費半恐再跌30%

4國助協尋台籍「昇豐128號」漁船　外交部洽請美方延長救援任務

連假最不塞車的好去處曝光　西濱沿岸好風光228連假日湧千人

橫向刷牙錯到爆！5原因害「敏感性牙齒」　沒事別亂含酸梅

快訊／兄弟對決！林書豪10分5助攻率隊逆轉　上半場戰平

東警大頭娃娃連假不停歇　教您識詐防詐守荷包

貪吃貓軟萌聲叫「馬麻」羨煞萬人　媽戳破現實：沒食物就不理人

「樂世」桃園三高校熱音聯合展演　青年局：展現校園活力

愛黛兒爆秘婚NBA大咖經紀人！認愛2年鑽戒套牢「婚禮日期曝光」

賴清德批竹山垃圾問題未解　國民黨曝民進黨執政中央擺爛始末

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

大陸熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理

蔡天鳳前大伯「奢靡生活」曝　香港人灌爆IG

台女遊香港割男友　因睡過頭去不了迪士尼

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

一歲童誤吞藥物失明！奶奶崩潰：把眼睛挖給他

兒子只愛水餃！爸媽連包33天讓他吃到崩潰

「新聞女神」報蔡天鳳碎屍案　一度眼眶濕了

工程師「一周中風2次」　醫揭主因：很多人這樣活

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

蔡天鳳分屍地成超級凶宅 凶宅大王曝房價恐跌5成「不如拆了重建」

她傳「5個字」後男友猝死　法院判賠73萬

蔡天鳳碎屍案導火線「死者出資、前公公掛名」 「2.6億豪宅」歸誰？　

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔡天鳳現任老公首現身！

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

媽媽瞬間潰堤！蔡天鳳全家抵肢解案現場

別一直想血拚！古巴2敗讓教頭怒了

福特「新國民7人座休旅」現身

特斯拉「Model 2」有望登場！

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面