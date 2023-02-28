金庸作品再現大銀幕　大師影展等你來回味

記者趙禕/上海報導

金庸迷的福利又來啦！一場「光影江湖—金庸電影宇宙」大師影展將從3月10日到3月19日，在上海獻映八部由金庸武俠小說改編，貫穿1950至1990年代的香港電影代表佳作。金庸迷可以趕緊搶票啦！

▲「光影江湖—金庸電影宇宙」大師影展。（圖／主辦方公眾號截圖）

繼去年10月到12月在上海舉辦「金庸展─上海站」，為金庸迷們展出大批金庸大師的手稿、用品、文物和藝術品之後，香港特區政府駐滬辦再次和上海電影博物館合作，舉辦「光影江湖—金庸電影宇宙」大師影展。這次影展精選了八部影片，包含金庸早年參與編導的影片，以及不同年代根據金庸小說改編的代表性影片；大師影展將在3月10日在上海電影博物館舉辦開幕式，並從3月11日到19日在上海長寧來福士百麗宮和大光明電影院各放映一輪。

這輪展映的八部影片有金庸以筆名「林歡」為夏夢量身打造的編劇首作「絕代佳人」(1953)，因為一句「西施怎樣美麗，誰也沒見過，我想她應該像夏夢才名不虛傳。」，讓坊間傳言夏夢是「金庸的夢中情人」，而這也是香港影星樂蒂的第一部電影作品；還有金庸和胡小峰聯合執導的越劇電影「王老虎搶親」(1960)，這部電影按照越劇傳統，全部由女性演員出演，越劇名家畢春芳、戚雅仙擔綱幕後代唱，影片當年叫好又叫座，掀起香港和大陸對中國戲曲電影的熱潮。

▲「絕代佳人」(1953)劇照。（圖／主辦方提供）

▼「王老虎搶親」(1960) 劇照。（圖／記者趙禕攝）

金庸作品中經典的「射雕英雄傳」在這次影展中則選映了兩部，分別是金庸剛剛發表並開始連載「射雕英雄傳」的時候，由胡鵬導演，曹達華、容小意等人主演的版本(1958-1959)，電影分成一、二集上映；另一部則是由張徹執導、倪匡擔任編劇、傅聲等參加演出的版本(1977) ，這部電影也是影星惠英紅的電影處女作。另外還有由當時年僅21歲的爾冬升主演的「倚天屠龍記」(1978)。這部由被稱為「奇情武俠」代表楚原擔任編劇及導演的片子，也是唯一一部用古龍風格來拍攝金庸影視的影片。

▲「射雕英雄傳」(1958-1959)劇照。（圖／主辦方提供）

▼「射雕英雄傳」(1977)電影海報。（圖／主辦方公眾號截圖）

這次展映的「書劍恩仇錄」(1987)則是第一部由金庸親自改編的電影，也是所有改編金庸小說的電影中最忠於原著味道的一部。導演許鞍華為了忠實呈現金庸作品的意境，整部電影全部在中國大陸各地取景，從西北大漠到江南水鄉，景觀的壯闊與華麗完全不同於當時香港其他電影作品。因為影片較長分為「江南書劍情」、「戈壁恩仇錄」兩集播映，這部電影中乾隆皇帝扮演者達式常當年憑這個角色還被提名第七屆香港金像獎影帝，是第一位被提名香港金像獎影帝的大陸演員。

▲▼「書劍恩仇錄」(1987)劇照。（圖／主辦方提供）

在這次展映中，台灣觀眾最熟悉的應該就是由徐克導演的「笑傲江湖II：東方不敗」 (1992) ，和王晶導演的「鹿鼎記」(1992) 。林青霞扮演的東方不敗和王牌搭檔周星馳、吳孟達出演的鹿鼎記，在台灣有線電視頻道播出許多次，形象深入人心，每次播出也都有很高的收視率。

▲「笑傲江湖II：東方不敗」 (1992)劇照。（圖／主辦方提供）

▼「射雕英雄傳」(1977)電影海報。（圖／主辦方公眾號截圖）

3月10日是金庸99歲誕辰，影展選擇在這一天開幕，是獻給這位文學大師的一份特別生日禮，也是向這位文壇才子致敬。有興趣的觀眾可以透過淘票票、貓眼、百老匯App網上購票。