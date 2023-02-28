以前沒手機「在車上無聊炸？」　眾人爆靠這些：2小時剛好

▲原PO好奇「以前沒有手機，大家都在車上幹嘛？」（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在人手一支智慧型手機，覺得無聊就拿起來滑一下、殺時間。就有網友好奇，以前還沒有手機的時候，搭車的時候都會做什麼事？「會跟隔壁的乘客聊天嗎？還有在自小客車的時候都在做什麼？」話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「以前沒有手機，大家都在車上幹嘛？」文中表示，「現在不管自小客還是公眾運輸，大家一上車就低頭，保持著摩登時代的孤獨與冷漠。」這讓他忍不住好奇，「那在以前沒有手機的時候呢？」是跟隔壁乘客聊天嗎？那搭自小客車時又能做什麼？

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貼文底下就有人秒回，「睡覺」、「睡覺，小時候超討厭過年回台南的車程」、「在小車後面都在睡覺或聊天啦」、「上車睡覺、下車尿尿啊」、「搭電車都在裝睡，不然跟對面對望超尷尬。」還有人表示，「火車上會看書」、「睡覺、看書、看窗外風景、聽音樂」、「聽隨身聽，看漫畫」、「看雜誌看漫畫」、「以前上學坐公車會聽CD，看書容易暈車」、「看別台車內的人在做什麼。」

其中，有些網友的回答，讓人直呼超懷念，「遊覽車電影」、「看遊覽車上的小電視」、「在統聯上看了不少影片，兩小時很剛好」、「聽Walkman，一直無腦睡」、「台北捷運外面會發『爽報』= =」、「以前沒手機，但是有隨身聽啊！車上無聊可以帶錄音帶或CD聽音樂」、「翻地圖集啊」、「掌上型遊戲機」、「不是還有NDS跟PSP嗎」、「小時候在北宜玩GameBoy給你參考。」