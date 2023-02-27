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蔣萬安出席228會被嗆？　秦慧珠：這是身為「蔣家第四代」的功課

▲▼柯文哲赴國民黨團報告-秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長蔣萬安將出席二二八事件76周年紀念活動，由於蔣萬安蔣家第四代的身份敏感，引發外界關注。國民黨台北市議員秦慧珠26日在臉書上表示，一些眷村第二代的老哥哥們跟她說，他們在媒體上看到有些團體說，不跟市政府合辦活動，前總統馬英九之前每次都參加228紀念活動，不斷道歉，結果還是每次參加活動都被嗆、被罵、被吐口水，那蔣萬安是不是就不要再去參加了，但她認為，這是蔣萬安身為「蔣家第四代」的功課。

秦慧珠以「228感言」為題發文提到，前幾天她去參加一個聚會，一些眷村第二代的老哥哥們跟她說，228快到了，他們在媒體上看到有些團體說，不跟市政府合辦活動，那市府是不是就不要辦了；他們還提到，馬英九之前每次都參加228紀念活動，不斷道歉，結果還是每次參加活動都被嗆、被罵、被吐口水，連前台北市長柯文哲都不跟馬英九握手，蔣萬安是不是就不要再去參加了。她則跟這些已6、70歲的外省第二代，和她一樣沒經歷過228的大哥們說，「不可以，市府一定要辦228紀念活動，蔣萬安也一定要參加，因為他是市長，也因為他是蔣家後代，在他當市長的第一年，更要好好舉辦紀念活動，好好跟家屬遺族面對面。」

秦慧珠表示，她的父親是滯留越南的流亡部隊，到了民國42年才來到台灣，她是在台灣出生的，228事件都是等他們長大後才聽說的，「但這個歴史的傷痛，我們都要承擔。」她提到，她先生的祖母是華僑，祖籍福建廈門，她的公公小時候在廈門長大，後來來到台灣，雖然他們是道地的閩南人，但因為來台灣較晚，所以228時也被認為是外省人，先生的阿嬤生前說過，當時是先生的阿嬤是單親媽媽，帶著她的公公，也非常害怕，靠著本省朋友、同事大家幫忙躲藏，才沒出事。她說道，她先生的阿嬤，母語是台語，一輩子說台語，國語始終說不輪轉，極少談228，但始終記得事件發生時，本省籍朋友的搭救。

秦慧珠指出，她在大學裏開設「現代文學專題討論」的課程，每學期她都會在課程裏放入一章講「台灣文學的源頭與歴史」，其中一定會談到1945年台灣光復後的文學發展，其中228事件也是這時期的重要事件，因為光復後讓在日據時代大家只能用日文寫作，開始轉為學習中文，用中文創作，但228事件後，文學創作也受到影響，很多人因害怕而不敢再創作，創作的內容也受到很多限縮。她表示，她在課堂上講課，是以教授的立法場客觀的去討論，所以很能了解在這次事件中，整個社會受到的影響。

「228事件對不同立場的人，會有不同的看法，但對整個台灣社會而言，這段歴史是必須共同面對、反省的」，秦慧珠認為，蔣萬安是蔣家第四代，也是228事件發源地台北市現任的市長，所以蔣萬安更需要去面對、去處理，這是蔣萬安的一門功課，更是台灣社會集體的印記。

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