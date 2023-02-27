影／辜寬敏向台灣人告別影片　「我會離開，但台灣永久存在」

記者江采蓁／綜合報導

總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏今（27）日上午8時55分因肺腺癌病逝，享耆壽97歲。台灣制憲基金會也釋出一段告別影片，基金會表示，辜寬敏先生認為人生退場美學是一種「花道」，所以辜先生自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業，他於人生最後花道之際，念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法；所以影片的最後，也引用辜寬敏一段談話，他說，「辜寬敏是早晚會離開這個社會，但是台灣永久存在」。

▲總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏。（圖／記者周宸亘攝）

台灣制憲基金會指出，辜寬敏認為人生退場美學是一種「花道」。所謂「花道」，是日本歌舞伎中左邊休息室與舞台間的通路。重要人物登場、退場都得經過，它不只是通道，也是一個重要表演空間。上台與下台，都是表演一部分。演員們在舞台上盡力表現還不夠，最重要是落幕後，如何走過花道，能圓滿謝幕，才是真正成功的演出。

辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業，基金會強調，這不僅是一場政治運動，更是一場台灣人「思想革命」，而辜寬敏先生終其一生，不畏任何政治壓力，堅持「對的事情就要去做」、「不做就是0」原則，堅持逆風蒼鷹精神，勇往向前推進一波波行動。

基金會指出，這些行動包括辜寬敏於1960年代在日本擔任台獨聯盟委員長時發起二二八示威遊行；1990年代力勸彭明敏教授以民進黨籍身份參選總統；多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲；當面向前日本首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念；2009年成立搶救台灣行動聯盟，發起全國319鄉鎮公民行動巡迴演講；2010年成立新台灣國策智庫；2013年成立新台灣和平基金會；2019年成立台灣制憲基金會，2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動。

基金會也強調，辜寬敏認為，台灣過去被殖民統治歷史非常悲哀，但正因為如此，我們不能再繼續輪迴下去，台灣人必須終結這種悲哀命運，未來長長久久歷史，是值得期待和奮鬥。他於於人生最後花道之際，念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法，希望從根本上團結並凝聚「台灣人意識」，深化台灣人民的「國民意識」與「國家意識」，更期許台灣年輕世代，勇敢站出來承接歷史任務，不僅為了這一代，更為了後代子子孫孫，讓我國最終能以「台灣」之名，驕傲地昂首闊步於世界舞台。

基金會表示，辜寬敏一生的座右銘是：「為、不為、無不為。」他自有一套「無不為」的獨特解釋，就是他認為「即便對我不利，但只要是對的事情，該做的還是要去做。」這六個字可說是涵括辜寬敏近一世紀的人生，為了大愛台灣，勇往直前，奉獻一生的「堅持」，更是辜寬敏的最佳寫照。