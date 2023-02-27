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被恐怖男友暴打卻心軟原諒　她再遭虐1小時！崩潰：打到脫肛挫屎

▲▼少女,霸凌,排擠,哭,許力方,美少女,氣象小公主,今日我最美,周子瑜,許力方示意圖,許力方被打,許力方被家暴,家暴示意圖,恐怖情人,家暴。（示意圖／記者莊智勝攝）

▲鄧女遭林男痛毆，直到脫肛失禁才罷手。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者游宗樺／台北報導

高雄林姓男子長期對鄧姓女友施暴，鄧女受不了對林男提告，但開庭時卻心軟向法官求情，使林男獲判緩刑。林男隨後找上鄧女要求復合，卻被鄧女猶豫不決的態度惹怒，把她暴打一頓，還拘禁超過1個小時，儘管鄧女一度奪門而出卻又被抓回痛毆，鄧女被打到脫肛、失禁，內褲、床單都沾染排泄物。林男事後還厚顏想要復合，被鄧怒斥「打到我脫肛挫屎！好意思說愛我？」，並二度提告傷害，法院審理後一審判林男8個月有期徒刑。

根據判決書指出，林男於2021年12月26日上午6時許，到鄧女住家談復合，此時鄧女走進浴室準備洗澡，林男跟著進去後被鄧要求出去，鄧詢問他「是不是心情不好？」此話突然激怒林男，怒甩鄧女耳光還抓她的頭撞牆，鄧女因此摔倒撞到置物架，隨後再被林男拉進房間暴打。鄧女趁隙圍起浴巾跑出家門求救，卻在樓梯間被林男拉回，在屋內又是一陣痛毆，直到鄧女脫肛、失禁，穢物沾滿內褲、床單林男才罷手。

林男施暴後還傳訊息給對方，要鄧女更換Line的大頭貼照片，被鄧女回嗆「你把我打到整個人沒有一處完好！」、「都往死裡打！」、「這樣打我！摔我！扯我頭髮抓起來摔，打了一小時吧！打到我脫肛挫屎！好意思說愛我？」、「你不配說愛！你根本控制狂！疑心病！暴力渣男！」。而林男則僅回覆「對，你說的都沒錯。但是我打從真心愛你。」

鄧女事後驗傷並對林男提出傷害告訴，並在警詢時提到這不是林男第一次施暴，上一次動手時已有報警提告，但林男隨後向她求情，於是鄧女在開庭前寫信給法官，表示願意給林男緩刑機會，法官也宣告林男緩刑，但沒料到林男之後竟會變本加厲。

林男開庭時辯稱，案發時鄧女因金錢壓力導致情緒不穩，向自己索討10萬元說自己活得很辛苦，然後往外衝要去頂樓尋短，他才會強拉鄧女回房間，但鄧女仍不斷吵鬧甚至出腳踹他，還用牙齒咬他手臂，自己出於自衛才會抓鄧女頭髮、捏他臉頰，直至鄧女情緒穩定才罷手離開。

法官勘驗鄧女提出的驗傷單及其失禁造成內褲、床單沾染糞便的照片，認定林男以強暴手段剝奪鄧女行動自由長達1小時20分鐘，造成被害人身體疼痛受傷，心理深陷極度恐懼，並指出林男惡性不輕，犯後還否認犯行，且未取得鄧女諒解，加上林男是在緩刑期間再犯傷害，因此高雄地院依傷害罪，一審判刑8個月，全案可上訴。

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