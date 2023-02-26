醫生太帥！女清潔工「穿黑絲醫院站崗」　苦追5年結果慘了

▲女清潔工穿黑絲到醫院等醫師。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台中一名林姓女清潔工，迷上醫院的帥醫師，長期傳示愛訊息騷擾，時間長達5年，還會特別穿黑絲襪到醫院站崗，而醫師報案後，女子被法院依跟蹤騷擾法判2萬元罰金。

判決書指出，清潔工林女在醫院工作時，認識了男醫師，她就一見鍾情愛上了他，長期傳示愛訊息騷擾，時間長達5年。醫師曾跟林女表示，她的行為讓他很不舒服，請她不要再這樣做。不過林女還是不聽勸，等跟騷法實施後，醫師便報警求救。

警方調閱監視器後，發現林女在去年6月1至4日期間，每天穿黑斯到醫院等醫師，而林女也坦承她的行為，但她只是想和醫師分享生活聊聊天，沒有想要騷擾他。台中地院法官認為，林女的騷擾行為很短，可能是她的自我克制能力不足，也對醫師的生活造成影響，而考量她認罪，有悔改之意，依跟騷法判罰金2萬元，得易服勞役20日。可上訴。

據了解，跟騷法是為保護個人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾，維護個人人格尊嚴，特別制定的法律。

延伸閱讀

▸ 不倫風暴3／自覺對不起市長 新北消防局長請辭獲准

▸ 行人地獄1／死亡創新高！全台肇事路段前三名出爐 「最危險路口」在這縣市

▸ 爬北大武山丈夫回頭說話「意外失足墜崖」 再見時已無生命跡象