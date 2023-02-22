105秒「3姿勢」打36發子彈　國軍「人槍合一」射訓：適用1年兵

▲跪姿射擊。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部因應未來作戰型態改變，推動「實戰化射擊訓練」達「人槍合一」的目標，不同於過去僅採臥姿射擊，新制訓練內容增加跪姿與立姿，且須於1分45秒內完成3種姿勢各射擊12發彈，且3個靶位須達一定發數才算合格，而此新制也將適用服1年義務役的役男。

國防部21日邀請媒體到陸軍六軍團機步269旅參訪「陸軍實戰化射擊訓練」。原先射擊訓練為單一臥射6發射擊，調整為採臥、跪、立姿等射擊方式，限時完成目標瞄準與擊發、更換彈匣、故障排除、目標轉移及多重目標射擊等項目。

根據訓練內容，射手於距離標靶125公尺處待命，聞令後向前躍進50公尺至75公尺射擊線，中途得繞過2個掩蔽物。抵達射擊線後，先採「臥姿」，朝「單人跪姿靶」、「藏於掩蔽物後方的單人跪姿靶」，以及「單人臥姿靶」等3個靶，射擊12發子彈。隨後，官兵採「跪姿」向3個靶發射12發子彈，再以「立姿」射擊12發子彈。

全程須於1分45秒內完成，3個靶之中，「單人跪姿靶」須命中6發以上，「藏於掩蔽物後方的單人跪姿靶」與「單人臥姿靶」則須分別命中4發以上，才算合格，只要超時、有一個靶未達「低標」，即判定不合格。

六軍團表示，此次調整適用的部隊為裝甲部隊、砲兵部隊、戰鬥支援、勤務支援，目的是為對滲透、襲擾近迫的敵人，能快速反應射擊、強化自衛戰鬥能力，以確保戰車、陣地、輜重設施安全。

六軍團說，為符合實戰化訓練，貫徹國防部射擊訓練政策指導與目標，依2022年5月25日國軍地面部隊建制武器實戰化射擊訓練示範，統一訓練要求與標準，以此奠定基礎，提升部隊整體戰力。自實戰化射擊訓練推行後，已陸續完成師資擴訓，藉由射擊障礙板結合姿勢變換，對多種目標實施射擊，達「人槍合一」訓練目標，同時廣泛培訓實戰化射擊師資，持續精進射擊成效，以加強實戰化射擊能力。

負責規劃實戰化射擊訓練的陸軍步訓部少校張家華表示，此訓練去年底已完成全軍驗證並頒布準則，2023年正式納入官兵訓練及鑑測。

媒體詢問，這訓練是不是未來一年義務役，其中的一個參考模式？張家華回應，「目前是」，它有多重目標轉移訓練，還有不同射擊姿勢的變換，以及障礙板的運用。