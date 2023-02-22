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台海戰爭風險上升　民眾黨團：向美方爭取新購武器儘早交付

▲民眾黨團22日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲民眾黨團22日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

烏俄戰爭將於24日滿周年，世界局勢已明顯改變，台海安全也成各國關注焦點。民眾黨立法院黨團22日召開記者會，要求政府在世界格局即將重塑之時，除建立有效的兩岸危機管理機制外，國防部應該盡快完善一年期義務役訓練，此外也應向美方爭取新購武器儘早交付，更要提前訓練，一刻都不得耽擱。

民眾黨團總召邱臣遠表示，烏俄戰爭使得台海穩定再次受到世界各國重視，也讓民眾黨團深切了解，除必須做好備戰準備，更應該為和平做最大努力。近期國際局勢驟變、美中關係持續惡化，台海戰爭風險直線上升，美軍高層示警台海衝突迫在眉睫，國防部應向美方爭取新購武器儘早交付，更要提前訓練，一刻都不得耽擱。

邱臣遠也說，此外，美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將於春季訪台，屆時中共可能比照去年時任眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時一樣，做出劇烈反應，政府應及早因應，除了避免擦槍走火，更要設法捍衛台灣主權及民眾安全。

民眾黨團副總召賴香伶指出，役期改制國軍每年將增加6到7萬可用兵力，與現在相比，所需訓練資源、場地設備都天差地別。按照目前規劃，新增兵員除了到常備部隊補缺，其餘4、5萬人將由新設立的「海岸守備旅」承接，所需訓練資源、場地設備何時到位，營舍又是否夠用，這些問題政府都還沒能給出答案。

賴香伶表示，少子化浪潮下，政府既然徵用寶貴的青年勞動力，就要提出合理且有效的訓練流程。檢視現行國軍資源，基層軍官嚴重不足，去年陸軍專科學校新生報到人數只有規劃的四分之一，靶場稀缺、訓練還需配合周遭居民作息，加上營舍改建進度嚴重落後，都令人懷疑「強化全民國防兵力結構調整方案」能否在2024年如期上路，政府必須確保當前兵役訓練制度及兵源補充符合實際需求，更要有管考機制確保達到預期效果。

民眾黨團幹事長張其祿表示，美中之間的大國博弈仍有衝突管理機制，反觀台灣政府處理兩岸事務不見彈性及衝突管理，使僵局及危機一再出現，政府必須恢復兩岸務實有效的溝通，並與對岸建立衝突管理機制。

張其祿說，民眾黨對兩岸論述總體方針為「兩岸和平、台灣自主」，重視與對岸的交流與溝通，也勇於保衛台灣的自主性及自由民主，做好國家安全準備，不求戰也不畏戰。

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