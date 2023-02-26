失業男專偷貨車觸媒　怕冷穿雨衣成落網關鍵…得手10萬全花光

▲失業陳男穿雨衣偷竊貨車觸媒轉換器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林警分局接獲多位民眾報案，指稱貨車及箱型車的觸媒轉換器被偷走，警方獲報立即成立專案小組，過濾相關監視器，鎖定一名穿著雨衣的竊賊，循線在五股區工廠逮捕犯嫌，他供稱自己無業又負債百萬，才會動歪腦筋行竊，得手近10萬全花光，全案依竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

警方表示，39歲陳姓男子因長期失業加上負債近百萬，得知觸媒轉換器內含有鉑、銠、鈀等稀有金屬，變賣價值較高，於是從1月間，利用半夜騎機車在樹林地區的偏遠處，鎖定底盤較高的貨車及箱型車，鑽進車底拆下觸媒轉換器後變賣，至少有7名車主受害，因陳男冬天怕冷，沒下雨也穿著雨衣，成為警方破案關鍵。

▼陳男鑽進貨車車底行竊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於被害車主翌日要開車時，發現車子排氣聲異常又大聲，才驚覺受害，警方獲報成立專案小組，過濾上百支監視器，循線在五股區一處偏遠的工廠內將他逮捕，他坦承犯行，表示每個觸媒都以1萬4000元以上，賣給資源回收廠，近10萬贓款也花費殆盡，全案依竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▼陳男得手後再穿上雨衣離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）