　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

失業男專偷貨車觸媒　怕冷穿雨衣成落網關鍵…得手10萬全花光

▲▼失業陳男穿雨衣偷竊貨車觸媒轉換器，鑽進貨車車底行竊，得手後再穿上雨衣離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲失業陳男穿雨衣偷竊貨車觸媒轉換器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林警分局接獲多位民眾報案，指稱貨車及箱型車的觸媒轉換器被偷走，警方獲報立即成立專案小組，過濾相關監視器，鎖定一名穿著雨衣的竊賊，循線在五股區工廠逮捕犯嫌，他供稱自己無業又負債百萬，才會動歪腦筋行竊，得手近10萬全花光，全案依竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

警方表示，39歲陳姓男子因長期失業加上負債近百萬，得知觸媒轉換器內含有鉑、銠、鈀等稀有金屬，變賣價值較高，於是從1月間，利用半夜騎機車在樹林地區的偏遠處，鎖定底盤較高的貨車及箱型車，鑽進車底拆下觸媒轉換器後變賣，至少有7名車主受害，因陳男冬天怕冷，沒下雨也穿著雨衣，成為警方破案關鍵。

▼陳男鑽進貨車車底行竊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼失業陳男穿雨衣偷竊貨車觸媒轉換器，鑽進貨車車底行竊，得手後再穿上雨衣離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於被害車主翌日要開車時，發現車子排氣聲異常又大聲，才驚覺受害，警方獲報成立專案小組，過濾上百支監視器，循線在五股區一處偏遠的工廠內將他逮捕，他坦承犯行，表示每個觸媒都以1萬4000元以上，賣給資源回收廠，近10萬贓款也花費殆盡，全案依竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▼陳男得手後再穿上雨衣離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼失業陳男穿雨衣偷竊貨車觸媒轉換器，鑽進貨車車底行竊，得手後再穿上雨衣離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
獨／高雄女出國回來變了！　疑中邪「卡到陰」
獨／消防局長為6年婚外情丟官　再爆還有另段17年不倫戀
快訊／桃園4樓透天火警！　15歲少年無心跳命危
快訊／開門45分鐘爆人潮！　官方緊急公告：建議去其他地方玩
快速道路塞爆！12輛重機「借過」衝路肩　43秒片惹怒全場
桃園女童打2劑BNT「猛爆性心肌炎」亡　獲350萬元救濟金
快訊／新北電梯吞人！　男慘跌2m手腳全斷
中山區驚傳黑幫大亂鬥　警到場真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北屁孩騎車3貼蛇行…被叭一聲「伸懶腰亮槍」　囂張畫面曝光

失業男專偷貨車觸媒　怕冷穿雨衣成落網關鍵…得手10萬全花光

獨／高雄女疑中邪！坐沙發拿刮鬍刀詭異傻笑　家人求救曝原因

一顆蛋1666元！她每天上班先偷吃3顆　知名腿庫飯老闆怒了

快訊／桃園4樓透天民宅火警！雲梯車救出3人　15歲少年無心跳命危

獨／黃德清為6年婚外情丟官！再爆還有另段不倫戀　時間長達17年

台南88槍擊2煞偷渡管道曝！押返首夜堅不吐實　只說：還是台灣好

快訊／新北驚傳電梯吞人！門打開梯廂沒到　他慘跌2m手腳全斷

快速道路塞爆！12輛重機「借過」衝路肩　43秒片惹怒全場：老鼠屎

中山區凌晨驚傳黑幫鬥毆？數十惡煞街頭集結　警到場真相曝光

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

新北屁孩騎車3貼蛇行…被叭一聲「伸懶腰亮槍」　囂張畫面曝光

失業男專偷貨車觸媒　怕冷穿雨衣成落網關鍵…得手10萬全花光

獨／高雄女疑中邪！坐沙發拿刮鬍刀詭異傻笑　家人求救曝原因

一顆蛋1666元！她每天上班先偷吃3顆　知名腿庫飯老闆怒了

快訊／桃園4樓透天民宅火警！雲梯車救出3人　15歲少年無心跳命危

獨／黃德清為6年婚外情丟官！再爆還有另段不倫戀　時間長達17年

台南88槍擊2煞偷渡管道曝！押返首夜堅不吐實　只說：還是台灣好

快訊／新北驚傳電梯吞人！門打開梯廂沒到　他慘跌2m手腳全斷

快速道路塞爆！12輛重機「借過」衝路肩　43秒片惹怒全場：老鼠屎

中山區凌晨驚傳黑幫鬥毆？數十惡煞街頭集結　警到場真相曝光

新北屁孩騎車3貼蛇行…被叭一聲「伸懶腰亮槍」　囂張畫面曝光

碎屍名媛富二代夫痛哭發聲！「生前2遺願曝光」　前後任公婆常相約出遊

首次3D化！《新次元！蠟筆小新》電影預告公開超爆笑...屁屁超能力救世界

太多人衝花東玩！國5「紫爆」車速20km↓　北部2路段整條塞爆

失業男專偷貨車觸媒　怕冷穿雨衣成落網關鍵…得手10萬全花光

獨／高雄女疑中邪！坐沙發拿刮鬍刀詭異傻笑　家人求救曝原因

前夫一家「5漏洞」被點出　港網友：「行走六合彩」根本逃不掉

228連假「14家速食+手搖店」優惠懶人包！1元吃大薯、飲料買1送1

經典賽中華隊有速度　丘總大讚張育成揮棒

一顆蛋1666元！她每天上班先偷吃3顆　知名腿庫飯老闆怒了

社會熱門新聞

新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」

新北消防局長婚外情對象曝　女強人小三：我很痛苦

傳「聯昇發號」已翻覆　漁業署未發現

快訊／台鐵板橋站1男落軌！捲入車底慘死

男登北大武山步道墜邊坡！尋獲已無生命徵象

蔡天鳳前夫帶1760萬落跑！遭逮稱身體不適送醫

即／新北電梯吞人！他慘跌2m手腳全斷

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

告完小三還有小四！嬌嗔：一起高潮　人妻崩潰

即／國3隧道內「3車追撞」　回堵4km

單行道亂塗改成雙向道　他辯：有公告

無權繼承遺產還「碎屍蔡天鳳」？律師揭兇手犯案心態

正宮忙告小三　業務尪另勾女老闆摩鐵激戰

新北消防局長婚外情請辭獲准　黃德清回應了

更多熱門

相關新聞

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

新北郭姓女子在便當店擔任廚房助手，每天一早上班就直接從店裡拿3顆蛋，做蒸蛋當早餐，有時還分享給同事一起吃。直到店主看到當月用蛋量和營業額不成正比，調查下才發現郭女工作10天就免費吃了他30顆蛋，價值180元，憤而報警。台中地院審理，依郭女犯竊盜罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元。

畫面曝！開堆高機上貨車翻覆　新店男遭重壓慘死

畫面曝！開堆高機上貨車翻覆　新店男遭重壓慘死

送貨員才停車...怪賊大喊「借騎一下」秒騎走

送貨員才停車...怪賊大喊「借騎一下」秒騎走

即／撬開人孔蓋偷電纜　3囂張賊落網

即／撬開人孔蓋偷電纜　3囂張賊落網

200萬皮卡違規左轉！機車撞上卡前輪

200萬皮卡違規左轉！機車撞上卡前輪

關鍵字：

樹林貨車觸媒轉換器雨衣竊盜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

28歲名媛腿削到見骨！前公公露兇光聯手2兒分屍

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」

碎屍名媛「前夫一家黑歷史全被挖」！網一看超毛

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

Apple凌晨突赴急診室　「空床一堆不能躺」嘆：沒人情味

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失了

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面