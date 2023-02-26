新手奶爸也會有產後憂鬱　南投縣衛生局籲做好「身心因應5策略」

▲南投縣衛生局提醒新手奶爸做好「身心因應5策略」，可紓解產後憂鬱。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「產後憂鬱症」不是只有媽媽才會發生，爸爸也可能會有心事，南投縣衛生局提醒，新手父母都是第一次學著當爸媽，良好的溝通與互相扶持體諒最重要。

新手奶爸郝先生的寶寶凌晨3點突然大哭，他急忙將寶寶抱起來，但怎麼也安撫不下來，想到明天還要上班、擔心自己睡眠不足，頓時著急了起來，表情越來越嚴肅、搖擺寶寶的動作越來越大；所幸郝先生立刻覺察到自己的情緒及行為，便立即將寶寶交給妻子，並告知自身情緒即將失控，需暫時離開，才沒釀成無可挽回的憾事。

縣府衛生局長陳南松表示，研究指出每10個新手爸爸中，就有1個面臨初為人父的憂鬱症，角色轉換不良、情緒控制不佳、睡眠不足、經濟壓力等都是可能原因；新手爸爸對照顧技巧通常生疏，經過長輩指導及參考網路上的資料會逐漸上手，但寶寶有時會哭鬧不休，很容易讓人感到挫敗、生氣，爸爸的身心狀況也會影響孩子的照顧品質。

陳南松指出，做好「身心因應5項策略」可紓解憂鬱、維持孕產婦和新手爸爸心理健康：1. 良好習慣：良好飲食、睡眠與適當運動；2. 尋求資源：尋求專業諮詢/諮商；3. 情緒調適：緩慢深呼吸吐氣並覺察辨識情緒感受；4. 紓壓方法：按摩、瑜珈、芳療、寫日記、找人傾訴或接近大自然；5. 人際連結：建立一個能溝通傾訴的人際網絡。

陳南松說，寶寶大約3個月開始會與爸爸建立起情感，若長期與家庭脫節就難挽回，父母務必要共同合作，若育兒過程出現理念不合的狀況，請「同理」對方並「溝通」來達成共識，需要專人協助亦可至南投縣衛生局網頁預約心理諮商/諮詢服務。

民眾若有孕產婦相關心理問題，可電洽衛福部24小時免費安心專線1925（依舊愛我）、男性關懷專線0800-013-999，或南投縣社區心理衛生中心諮詢電話049-2202662，或上衛福部國民健康署（https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=31，首頁/ 健康主題 /全人健康/>孕產婦健康）網站查詢。