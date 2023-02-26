「工藝—從採擷開始」特展登場　呈現工藝經緯交織的思行網絡

▲「工藝—從採擷開始」特展即日起登場。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「工藝—從採擷開始」特展，即日起於國立臺灣工藝研究發展中心工 藝文化館展出，探討面對當代生活環境惡化，溯源回返工藝自然採擷的生態觀，呈現工藝知識與實踐的文明推進關係，重新省思工藝緣起於自然環境、繁衍新生、和諧平衡、人本哲思的初衷，包含這些實踐過程中所逐步累積的知識價值。

25日來自全台四方產官學各領域的知識與實踐者，包括工藝大師、人間國寶的工藝實踐者，也有青年工藝新秀實踐者一起來到現場，在來自山林原鄉部落以禮敬生態自然的迎賓祈福儀式中開展。

總策展人暨工藝中心主任張仁吉表示，工藝源於人類生活需求，在依山傍水的生存條件下，以儀式行為表達禮敬自然的態度；主場館前大草坪上的竹編背簍地景裝置象徵透過實踐的採擷行動，表達自然與人文的對話關係；經緯交織建築造型設計的主展館（工藝文化館），如同以「知識」的經線，「實踐」的緯線，所形成的文化知識量體；展示內容傳達工藝職人識材、選材、節材、用料，透過創思、巧藝，成器並表彰於當代生活。

賽德克族「Gaya tminun 傳統織布」重要傳統工藝保存者（人間國寶） 張鳳英，以工藝實踐者的角度分享在南投縣中原部落的成長經驗，因周邊環境利於苧麻生長，從小看著外婆從苧麻取纖後再以手感經驗形成編織的線材，再從部落的天然染色資源薯榔中萃取紅色的染料，完成賽德克族的傳統織布過程，亦是印證「工藝—從採擷開始」的核心精神，這些傳統的技藝，透過族人與工藝師們的傳承，才能永久的流傳下去。

工藝文史學者簡榮聰表示，感謝張仁吉用心策畫「工藝—從採擷開始」展覽，展出內容除完整呈現工藝以「知識」為經、以「實踐」為緯的工藝文化精神，亦展現工藝與自然、工藝與社會、工藝與倫理等天人合一的觀念，如達悟族製作拼板木舟時，從選擇樹木材料開始，經過祭典、占卜等儀式後才進行樹木砍伐，從加工製作到 完成整個獨木舟的過程，都抱持敬天及虔誠的態度，累進而成為社會倫理與文化的演進，期待各界都能夠踴躍觀賞如此深具意義的展覽。

「工藝—從採擷開始」展覽內容以工藝的「三生觀—生態、生命、生活」概念，呈現自然採擷、創思巧藝、造形成物，到應對生活的溯源足跡 (Traceability)；本次展覽特別規劃山林實踐行動系列體驗活動，熱情邀約大家一起上山禮敬自然，採擷知識與材料，用實踐產生知識、驗證知識， 歡迎踴躍報名行動，展覽日期：即日起至7月16日。