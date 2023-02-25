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新北女裸癱浴缸內暴斃…一旁有嘔吐物　醫院驗出新冠肺炎陽性　

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲ 新北女裸癱浴缸內身亡，新冠肺炎呈陽性。（示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名64歲蘇姓女子，本周四（23日）晚間被同居男友發現，癱坐在租處浴缸內，失去生命徵象，通報救護人員到場協助送醫，蘇女搶救不治身亡，經院方PCR檢測，新冠肺炎呈陽性反應，現場無外力介入跡象，死者沒有外傷及病史，排除他殺，昨相驗家屬沒有疑義，遺體發還辦理後事。

據了解，蘇姓女子與男友洪男同租在新北市10多年，蘇女沒有病史。本周四（23日）晚間9時30分左右，男友幫蘇女放水洗澡後外出買消夜，當晚10時許，他買完消夜回來，蘇女還在浴廁。男友洪男開始不以為意，直到當晚約莫11時49分左右都未見蘇女出來，洪男才察覺異樣，洪男開門一看，赫見蘇女裸身癱坐在浴缸內，當場沒有生命徵象。

經救護人員送醫急救，蘇女搶救無效，經PCR檢測，新冠肺炎呈陽性反應。警方勘驗現場，租處內外未發現遭破壞或可疑打鬥跡象，僅於浴缸水裡、浴室地面，發現些許嘔吐物，其他未發現可疑遺留物品。

昨天（24日）檢警相驗，蘇女外觀未發現明顯外傷，也沒有防禦性傷痕，排除有他殺嫌疑。研判是心因性休克死亡，家屬沒有疑義，遺體當場發還家屬辦理後事。

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