大陸人也放乖乖「求別當機」　台人一看秒點出禁忌：比不放還慘

▲大陸人也放乖乖求別當機，照片讓台人笑了「比不放還慘」。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣非常知名的都市傳說之一，就是在機器上放一包綠色「乖乖」，祈求機器可以「乖乖」運作。有網友日前分享一張照片，內容是大陸網友把乖乖掛在螢幕後方，並在外包裝上寫著「不要當機」，原來應該是祈求順利，但照片卻讓台灣網友越看越不對勁，直呼「不出意外的話，馬上就要出意外了」。

臉書粉絲團「姆士捲」日前轉貼一名網友的照片，可以看見電腦後方的牆上掛了一包「綠色乖乖」，接著主人用簡體字寫下「不要當機」等4字，不過仔細一看卻能發現，這包乖乖早就被撕開，內容物似乎已經吃完，畫面讓姆士捲忍不住直呼「我看你是完全不懂喔！」

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照片分享後也立刻引發網友熱議，許多人說，「這可能比不放更糟唉」、「要整包好好的，才有用啊」、「撕開是大忌啊」、「把魔法石都吃光了哪還有魔力」、「不完整的乖乖，如同殘缺的道具」、「我們懷念他」、「我的前一台電腦上之前有放一包，直到我妹把它吃了，當晚就開始當機，修顯卡CPU掛硬碟，死狀悽慘」。

▲大陸網友笑說，「奶油椰子就放在那裡，誰忍得住啊」，就把乖乖吃掉了。（圖／翻攝自臉書）

也有網友貼出事主的後續情況，原來這位大陸網友拍照後，把照片傳給爸爸看，爸爸驚訝說「可是吃過的不靈唉」，而事主則逗趣說「但是奶油椰子（乖乖口味）就放在那裡，誰忍得住啊」。