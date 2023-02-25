綠猛攻購豪宅贈子爭議　林明溱提告：想把我們打成台中顏家2.0

▲南投縣議員沈夙崢抨擊國民黨立委候選人林明溱購千萬房屋爭議，林明溱斥抹黑提起告訴。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選倒數8天，針對民進黨連日攻擊國民黨候選人林明溱購千萬豪宅贈子的爭議，林明溱24日表示，綠營想用謠言將其父子打成「台中顏家2.0」，除前往南投地檢署提告，表達以訟止謗之決心，國民黨方面也痛批民進黨「不抹黑就不會選舉」，條列多項綠營指控說法進行澄清，要求對手還給南投乾淨選風與純樸家園。



針對林明溱提告，民進黨籍南投縣議員沈夙崢、蔡銘軒表示，林明溱於縣長任內讓自家人爽住豪宅、卻不蓋南投青年住宅，希望他能向縣民說清楚講明白林家豪宅爭議的始末。

林明溱昨上午赴地檢署按鈴遞狀，控告民進黨籍南投縣議員沈夙崢違反選罷法，隨後也出席國民黨南投縣黨部舉行的「綠不騙不會選？破除謠言守護家園 還我南投乾淨選風」記者會，與國民黨文傳會副主委林家興共同出席。

林明溱指出，民進黨這次想用去年中二選區立委補選打擊顏寬恒那套來對付他，但他當8年縣長沒有什麼可以抹黑，沈夙崢與民進黨發言人黃彩玲等人卻持續造謠，已嚴重損害其名譽，因此他正式向法院提告沈夙崢意圖使人不當選，希望司法秉持公正、遏止造謠。

林家興重申，⺠進黨2月21日公布的林明溱錄音，其實是2月17日公開的媒體聯訪內容，且故意不放影片，以移花接木方式刻意讓外界以為是林明溱私下透露豪宅案內情的錄音檔案；而民進黨從去年縣長選舉時就拿來攻擊林明溱「為何買得起2房」的資訊，如今又做為文宣內容要求林明溱說明，但其實林明溱已多次解釋，根本是冷飯熱炒。

林家興表示，綠營文宣完全不提其中第一間房子是林明溱長子夫婦擔任公務員及學校主任、存錢20幾年自購，也揹有房貸，以及林明溱購屋給次子共花2281萬，其中包含土地及建物1500萬房貸：建物部分3樓半1333萬，共103多坪，平均1坪約12.9萬，土地部分967萬，共80.99坪，平均1坪約11.9萬，絕非所謂1坪4、50萬的豪宅，「民進黨是否數學不好？是笨還是壞？」批評對手只想隱匿資訊潑髒水。