難搞星座排行！TOP1龜毛又雙標　網嘆：相處小細節多到麻煩

▲每個星座有不同特質，其中有些在相處後，令人不禁感嘆「好難搞」。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

12星座不同特質中，有超級完美主義、要求高，也有默默在心中上演一堆小劇場，或是什麼話都藏在心裡，讓人心累到常常想大翻白眼，忍不住直呼「好難搞」。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「難搞星座」相關話題討論，列出網友熱議的6大難搞星座網路聲量排行榜，TOP1 星座就被認為龜毛、雙標超麻煩。

觀察網路討論聲量最高的處女座，常常被形容是完美主義、龜毛、潔癖等，令人覺得很麻煩，連身為處女座的網友都說自己「有很多原則，認識的人都知道毛很多」，也有人針對這樣的刻板印象解釋「很多人都覺得我們是完美主義者或潔癖或龜毛什麼的，以上這些東西是看人看情況，不會是無時無刻都是這樣」，表示並不是所有時候都不知變通，而是有自己執著的點而已。

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不過有與處女座交往的人大吐苦水，說自己男友「很雙標，標準的『嚴以律他，寬以待己』，永遠覺得自己怎樣都是對的」，還有愛冷戰、要求很多等困擾，引來許多遇過相同情況的其他人贊同，認為相處上要注意的小細節真的多到很麻煩。

▲網友熱議難搞星座排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「天蠍座」也被認為是難搞的星座之一，容易對他又愛又恨，有網友發文提到自己與天蠍座的曖昧對象在相處時感到忽冷忽熱，「明明前天還很熱絡，結果今天就突然冷掉，真的好難懂」，不少人也有類似狀況而表示可以體會原PO的心酸，「天蠍座自己的事都藏很深，不會主動去講」，需要花很多心思才能慢慢打開對方的心房。

「摩羯座」的悶騷也上榜，經常將所有不開心憋在心底，甚至進入冷戰狀態直接消失，讓眾多網友傻眼「很介意不會直說嗎？」，有人分享曾經的交往經驗「摩羯女友常常悶不吭聲鬧脾氣，問她又裝沒事，心裡希望另一半可以多問她幾次，可是久了真的沒什麼耐心了」，表示在相處中溝通還是不能少的。

但有摩羯座網友反駁「摩羯的心裡有個算盤，等你的分數被扣到沒了，他會直接閃人，跟你說幹嘛」，指出自己會有一套標準，有些在意的點可能會讓人覺得很怪因此選擇不說，等到無法隱忍才直接切斷聯繫，最後就成了大家認知中的悶騷及難搞。