航空客運復甦！桃機1月旅客量飆升21倍　快閃舞歡慶開航44周年

▲桃機今年1月旅客量衝上206.9萬人次，較去年飆升21倍。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

國門開放，桃園機場今(2023)年1月旅客量衝上206.9萬人次，較去年飆升21倍，由於桃園機場2月26日逢開航屆滿44週年，機場公司今(24)日於第一、第二航廈出境大廳安排舞者快閃舞蹈，吸引旅客駐足拍照觀賞，現場也發送巧克力邀旅客一起慶生。

機場公司副總經理李俊德表示，桃園機場迎來開航44週年，在歷經近3年疫情低潮，解封後桃園機場旅運量逐漸回升，希望透過歡樂的快閃舞蹈表演，為桃園機場帶來熱情與活力，也藉此感謝過往同仁、現職員工、合作夥伴、全球旅客與國人的支持。

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▲桃機開航44周年慶快閃舞蹈，吸引旅客駐足。（圖／桃機）

隨著國際間陸續回復正常旅遊、商務等各項交流，根據統計，桃園機場2023年1月客運量為206萬9,808人次，較去年同期增加2,147%，約為疫情前2019年的48.7%；航機起降為1萬2,975架次，也較去年同期成長37%。

桃機公司表示，桃園機場為台灣最重要的門戶，自1979年啟用至今，44年間在建設、營運及服務方面累積許多寶貴經驗，更在2019年更創下4,868萬人次的歷史高峰，是許多前輩胼手胝足耕耘付出、員工與合作夥伴共同努力的成果。近年來機場公司積極推動各項空、陸側整建工程及軟硬體設施升級，打造桃園機場成為東亞航空樞紐，第三航廈建設目前也持續推進中，截至2023年1月底，整體計畫累計進度為45.12%，較預定進度超前0.05%。

▲桃園機場舉辦開航44周年慶活動。（圖／桃機）

由於適逢228和平紀念日連假的出國旅遊潮，機場公司也呼籲旅客多加利用手機、網路、市區預辦登機及自助報到機完成報到流程，搭配自助行李託運等智慧化服務設施，自主掌握時間，加速出境報到效率；入出境使用自動查驗通關系統，節省排隊時間。此外，自新加坡入境旅客自2月11日起違規攜帶豬肉製品入台將罰20萬元至100萬元，請旅客體諒並配合手提行李檢查，共同防杜疫情於境外。