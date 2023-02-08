隱身信義區的療癒小確幸！手作盆器、可愛植物成繁忙日常的溫暖陪伴

文／女子學

人貴為萬物之靈，我們明白不同國家、不同種族所孕育的豐富特質，了解不同文化、不同思想所培養出的民族風格，接納不同血緣、不同出身所成長的個人價值觀——有多少人，就有多少種樣貌。當然，不僅只在人，各種動物、植物等生命體身上，也是非常地廣泛多元。

「植物有千百個品種，栽種在不同的盆器裡，由不同的人所照顧，表現出獨一無二的樣貌。」《火星兔子蛋》共同創辦人Bunny說。店鋪位於繁華喧囂、集時尚新奇為指標的信義商圈，小小的店面有著簡約、綠意盎然的氛圍，印入眼簾的可愛盆器和小植物，頓時令人備感療癒。

▲Mars與Bunny，一直以來都是彼此人生中的重要支柱。（圖／女子學提供，下同）



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路不轉人轉，換個方向走由愛出發



Bunny與先生Mars原本都在餐飲業，一年多前因Covid-19疫情影響，使工作大受影響，甚至有幾度完全無法上班。閒暇低迷之餘，夫妻倆拾起種植花花草草的興趣，各類盆器和植物，經過兩人的DIY和培育，形成可愛多元的樣貌，使當下的緊繃情緒，被滿滿的知足感取代，便毅然決然轉換跑道，從喜愛的事物重新開始。

正巧，準備創業的過程中發現了新生命降臨，Bunny笑說第一次看到超音波時，覺得寶寶好像一顆圓圓的蛋，並為他取了小名「蛋蛋」，這是在《火星兔子蛋》背後，一段溫馨幸福的小故事。

▲談起熱愛的水泥，Mars展開熱切的笑容。不管過程多繁瑣、多費時，每當新的盆器誕生，都是他最大的成就感來源。



獨一無二的專屬植栽，以及獨一無二的你

於是，Bunny和Mars各司其職，在彼此拿手的範圍內觀察學習。熱愛植物栽培的Bunny專攻各種植物特性，理出適合其成長的環境或濕度；而Mars則朝手作水泥盆器出發，透過多方嘗試，甚至觀察工地的操作方式，找出維持強度的關鍵。

創業初期固然辛苦，但看著成品一一誕生，成就感依舊油然而生。對兩人來說，最特別的莫過於手作的獨一無二。對此，熟稔水泥的Mars特別以合作方的身分，分享製作療癒系品牌凱嵐香氛蠟燭盆器的過程：「每脫模一次，就好像在開驚喜包！」由於客製化的緣故，特別講求手作溫度，整體以皎潔的白水泥呈現，底部1/3則以黑色渲染，藉由攪拌、晃動，使其具有多變的獨特性。此外，當蠟燭燒完後，盆器得以繼續保留，成為居家裝飾、植物栽種的好幫手。

▲凱嵐蠟燭使用完後，留下的盆器可再另外用於植物栽種。潔白與黑色自然的暈染，有著低調的高質感。（圖／凱嵐 Kaizen）



而《火星兔子蛋》也提供組盆服務，任意選擇喜歡的小植物與盆器後，Bunny會協助重新換盆、分配，並教導正確的照顧方式，無論送禮或居家栽種，都非常合適。

認真對待每一棵植物，當作孩子悉心照顧



提到植物培育照顧，可說是Bunny的拿手絕活！「我希望每個從《火星兔子蛋》誕生的植物，都能被認真看待。」有別於大型花市，Bunny習慣在客人購買前，先確認其生活環境以及想擺放的地點，陽光是否充沛？平常會開窗戶通風嗎？各項細節都是Bunny會詢問的重點。

▲Bunny認為，人是形形色色的，需要花時間溝通了解。同理，植物也是，清楚它們的特性給予適當的照顧，自然會得到回饋。



除了基本條件外，Bunny還會另外了解客人的職業，從旁推敲適合推薦哪些類型的植物，假設過於忙碌沒時間照顧，近期流行的多肉、觀葉植物可能就不太適合，反而是常見的黃金葛、虎尾蘭較容易照料，因有適應力強的天性，即便光源不夠、不常澆水，就算是初學者，也不怕成為「植物殺手」！

▲《火星兔子蛋》綠意滿溢的明亮氛圍，讓人可以放鬆恣意地徜徉在舒適舒壓的空間裡。



走入《火星兔子蛋》店面，頓時被滿滿的療癒感包圍，不管是Mars那些富含巧思的貓掌、蛋殼、摩艾石像造型的手作水泥盆器，抑或是經由 Bunny巧手悉心呵護出的小植物，皆能看出兩人對品牌的愛與用心。

專訪尾聲，Bunny感性地說：「手作與植物天生具有讓人療癒的力量，就像當初我們遇到疫情時，花時間照顧它們、研究它們，就能獲得正向的回饋。」雖然不像寵物有互動性的陪伴，但「靜態系」的撫慰，有時也是一種溫暖、舒適的療癒方式呢！

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