拼湊太魯閣歷史！太管處新書發表　耆老現身述說當年事

▲▼立霧注新書發表會與會人員合影。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

不同時期的人所闢建的道路，一條又一條如蛛網般蜿蜒交織於太魯閣群山溪壑間。百年來，太魯閣地區的交通與道路的變遷歷程，激盪出許多深具傳奇性的精采故事，沉澱成豐厚的人文底蘊，但隨著歲月流逝，人事更迭，散佚各處，如同四散的拼圖等待拼湊。





太魯閣國家公園管理處為持續增補建構太魯閣地區的人文歷史資料，委請鑽研中橫開拓史及太魯閣古道多年的李瑞宗教授，針對日治時期、中橫闢築與開通時期、國家公園發展時期的太魯閣地區交通變遷的人文歷史進行調查，並將保育研究成果轉化出版為《立霧注》一書。為分享與推廣此一成果，2月17日上午1假太魯閣國家公園遊客中心簡報室舉辦「《立霧注》新書發表會活動」。

▲▼新書作者李瑞宗教授及簽書現場。



新書發表會當天邀請了幾位中橫耆老有林阿好女士及其公子李復鄉副處長（現任職於國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處）、周美華女士、楊龍先生等，還有太管處退休同仁有前處長游登良、黃烘達先生等人，一起來共襄盛舉。其中林阿好女士是最為年長，人稱「李媽媽」，中橫修築時期即入山工作，及長結婚隨著先生李樂定居洛韶，在中橫工作及生活長達16年之久。周美華女士、楊龍先生是從出生、成長、結婚成家迄今，人生半百都在太魯閣中橫線上生活及工作。而自太管處退休的游前處長及黃烘達先生等人，則是由於工作因緣在太魯閣山林穿梭活動多達30餘載。他們對於太魯閣及中橫公路都各有著極為深刻的情感及生命記憶，由於他們的不吝分享，讓大家得以窺知昔日在中橫線上生活與工作的情景。





太魯閣豐厚的人文歷史，宛如星空，燦爛耀眼。經過李瑞宗老師實地踏查、訪談耆老，並從繁雜的文獻史料及珍貴老照片中，抽絲剝繭找出許多不同以往的視角，呈現太魯閣百年來與交通道路相關的精采過往，如日治時期著名的植物學家早田文藏與佐佐木舜一、畫家鹽月桃甫，進入太魯閣採集植物、采風，還有當時就讀教育所的太魯閣孩子們的遠足、休學旅行及運動會等探訪行程，另有國立公園、部落遷移、產金道路、落腳中橫的居民、中橫健行隊、白楊施工道路、國家公園設置後的中橫等等。

▲書中人物林阿好女士。



太管處曾於2003年與李瑞宗老師合作出版了《蘇花道今昔》，介紹蘇花海岸道路的演變歷史，從清代北路到日治時期的大南澳路、沿岸理蕃道路、東海徒步道、臨海道路到今日的蘇花公路、北迴鐵路，在不同的時空下的人、事、地、物的轉變。深獲各界好評，該書曾榮獲優良政府出版品獎的殊榮。

▲受邀來賓楊金臻處長。



事隔20年後的今天，以立霧溪流域的交通變遷為主軸，以補遺的角度集結出版本書，期待透過李瑞宗老師鮮活生動的文字及珍貴的老照片，帶領大家探尋太魯閣這方水土往日的人、事、地、物的遷移，從庶民的角度探知，昔日不同的族群在太魯閣山林間從事採集調查、旅行采風、就學遠足、搬遷、築路、落腳定居、工作等日常點滴。

新書目前已於國家書店、三民書局及五南文化廣場上架展售中，歡迎有興趣購書的民眾可以逕洽選購。

