　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

拼湊太魯閣歷史！太管處新書發表　耆老現身述說當年事

▲▼立霧注新書發表會與會人員合影。（圖／太管處提供，下同）

▲▼立霧注新書發表會與會人員合影。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

不同時期的人所闢建的道路，一條又一條如蛛網般蜿蜒交織於太魯閣群山溪壑間。百年來，太魯閣地區的交通與道路的變遷歷程，激盪出許多深具傳奇性的精采故事，沉澱成豐厚的人文底蘊，但隨著歲月流逝，人事更迭，散佚各處，如同四散的拼圖等待拼湊。

▲▼立霧注新書發表會與會人員合影。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣國家公園管理處為持續增補建構太魯閣地區的人文歷史資料，委請鑽研中橫開拓史及太魯閣古道多年的李瑞宗教授，針對日治時期、中橫闢築與開通時期、國家公園發展時期的太魯閣地區交通變遷的人文歷史進行調查，並將保育研究成果轉化出版為《立霧注》一書。為分享與推廣此一成果，2月17日上午1假太魯閣國家公園遊客中心簡報室舉辦「《立霧注》新書發表會活動」。

▲▼立霧注新書發表會與會人員合影。（圖／太管處提供，下同）

▲▼新書作者李瑞宗教授及簽書現場。

新書發表會當天邀請了幾位中橫耆老有林阿好女士及其公子李復鄉副處長（現任職於國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處）、周美華女士、楊龍先生等，還有太管處退休同仁有前處長游登良、黃烘達先生等人，一起來共襄盛舉。其中林阿好女士是最為年長，人稱「李媽媽」，中橫修築時期即入山工作，及長結婚隨著先生李樂定居洛韶，在中橫工作及生活長達16年之久。周美華女士、楊龍先生是從出生、成長、結婚成家迄今，人生半百都在太魯閣中橫線上生活及工作。而自太管處退休的游前處長及黃烘達先生等人，則是由於工作因緣在太魯閣山林穿梭活動多達30餘載。他們對於太魯閣及中橫公路都各有著極為深刻的情感及生命記憶，由於他們的不吝分享，讓大家得以窺知昔日在中橫線上生活與工作的情景。

▲▼立霧注新書發表會與會人員合影。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣豐厚的人文歷史，宛如星空，燦爛耀眼。經過李瑞宗老師實地踏查、訪談耆老，並從繁雜的文獻史料及珍貴老照片中，抽絲剝繭找出許多不同以往的視角，呈現太魯閣百年來與交通道路相關的精采過往，如日治時期著名的植物學家早田文藏與佐佐木舜一、畫家鹽月桃甫，進入太魯閣採集植物、采風，還有當時就讀教育所的太魯閣孩子們的遠足、休學旅行及運動會等探訪行程，另有國立公園、部落遷移、產金道路、落腳中橫的居民、中橫健行隊、白楊施工道路、國家公園設置後的中橫等等。

▲▼立霧注新書發表會與會人員合影。（圖／太管處提供，下同）

書中人物林阿好女士。

太管處曾於2003年與李瑞宗老師合作出版了《蘇花道今昔》，介紹蘇花海岸道路的演變歷史，從清代北路到日治時期的大南澳路、沿岸理蕃道路、東海徒步道、臨海道路到今日的蘇花公路、北迴鐵路，在不同的時空下的人、事、地、物的轉變。深獲各界好評，該書曾榮獲優良政府出版品獎的殊榮。

▲▼立霧注新書發表會與會人員合影。（圖／太管處提供，下同）

受邀來賓楊金臻處長。

事隔20年後的今天，以立霧溪流域的交通變遷為主軸，以補遺的角度集結出版本書，期待透過李瑞宗老師鮮活生動的文字及珍貴的老照片，帶領大家探尋太魯閣這方水土往日的人、事、地、物的遷移，從庶民的角度探知，昔日不同的族群在太魯閣山林間從事採集調查、旅行采風、就學遠足、搬遷、築路、落腳定居、工作等日常點滴。

新書目前已於國家書店、三民書局及五南文化廣場上架展售中，歡迎有興趣購書的民眾可以逕洽選購。
 

ET快訊
竹聯幫和堂辦50桌宴客！　200警力戒護
又有「2私校」撐不住！　教部：2年未改善就關校
快訊／遭爆常態性召妓！　陳宗彥回應了
5張中1600元！他曬「超商1元發票」被嗆檢舉　全場臉腫了
北市違停女超狠！　被開單「一巴掌打傷警」
快訊／陳宗彥被爆「疑常態性召妓」！　她怒：應宣布下台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義地區績優榮譽觀護人表揚授證　嘉義大學陳政見接任理事長

新加坡藝術家黃意會舉辦個展《繪境》　港區藝術中心展出

破偏鄉國小紀錄！三和走讀學堂參力全國機器人大賽　勇奪3大獎

又見蛋荒！王惠美掛保證...彰化學子每周都有蛋料理可吃

扶植帶動餐飲產業鏈　謝國樑盼藉壽司競賽行銷基隆美食

拼湊太魯閣歷史！太管處新書發表　耆老現身述說當年事

台灣航太新紀元！　嘉義縣與土耳其頂尖航空科大簽署合作備忘錄

高接梨穗寒流災害申請至3／1　嘉義縣竹崎民雄入列...每公頃6.2萬

退休不退場勞動部計畫申請至6／30止　企業補助最高50萬！

永康警銀髮族交安宣導有成效　1月份長者受傷減12人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

嘉義地區績優榮譽觀護人表揚授證　嘉義大學陳政見接任理事長

新加坡藝術家黃意會舉辦個展《繪境》　港區藝術中心展出

破偏鄉國小紀錄！三和走讀學堂參力全國機器人大賽　勇奪3大獎

又見蛋荒！王惠美掛保證...彰化學子每周都有蛋料理可吃

扶植帶動餐飲產業鏈　謝國樑盼藉壽司競賽行銷基隆美食

拼湊太魯閣歷史！太管處新書發表　耆老現身述說當年事

台灣航太新紀元！　嘉義縣與土耳其頂尖航空科大簽署合作備忘錄

高接梨穗寒流災害申請至3／1　嘉義縣竹崎民雄入列...每公頃6.2萬

退休不退場勞動部計畫申請至6／30止　企業補助最高50萬！

永康警銀髮族交安宣導有成效　1月份長者受傷減12人

補班日放晴後變天！下周「驟降10度」轉濕涼　最冷時段出爐

快訊／曾仁和受傷來不及復出　吳哲源替補經典賽中華隊

嘉義地區績優榮譽觀護人表揚授證　嘉義大學陳政見接任理事長

美台創新合作！全台首見輕量、耐高溫3D列印快拆噴頭　大幅降低成本

阿Ben簽的是「空白勞報單」！公開宋逸民私訊...心寒：要我串供偽造嗎？

新加坡藝術家黃意會舉辦個展《繪境》　港區藝術中心展出

破偏鄉國小紀錄！三和走讀學堂參力全國機器人大賽　勇奪3大獎

被爆贈子5千萬豪宅金源不明　林明溱斥抹黑：總價2281萬...貸款6成

竇智孔花6位數收藏長頸鹿標本！　曝老婆貼心叮嚀：帶快樂回家就好

金融業照顧「染疫康復員工」　元大請中醫師幫針灸按摩

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

地方熱門新聞

桃竹苗分署電梯裝修工程實務班　受理報名

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

政壇重量級叔叔力挺　邱繼泰參選桃園立委

台南公布第19批酒駕累犯名單

新北輔導鶯歌陶瓷產業　丹寧陶杯入選國際咖啡杯大賽

全台最多日籍、越南籍生　開大無畏少子化

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

安泰醫院成立精準癌症治療中心

桃捷新人事　董事長、總經理皆向北捷借將

監警環聯合稽查取締改裝通報噪音車輛

百萬意外險終止　彰化大村4萬鄉民期待落空

台南市YouBike 2.0提前啟用

打造粉紅花海吸人潮　三芝300株櫻花綻放

歸仁警逮獲3名詐騙車手

更多熱門

相關新聞

「隋唐為什麼常侵擾鄰居？」他這樣神解...

「隋唐為什麼常侵擾鄰居？」他這樣神解...

藝人隋棠遭媒體爆料，家中小孩常一早或是半夜在家中跑動發出噪音，多次勸說溝通無效，還嗆「你們就跟著早點起床囉！」讓鄰居不滿控訴是惡鄰，目前隋棠和先生Tony暫無回應。此事在批踢踢引發熱議，有網友用KUSO方式嘲諷「隋唐為什麼常常侵擾鄰居？」惹笑不少鄉民。

死法最慘的嬪妃！被製成「人骨琵琶」

死法最慘的嬪妃！被製成「人骨琵琶」

「與猴共好新4不」　太管處呼籲勿餵食獼猴

「與猴共好新4不」　太管處呼籲勿餵食獼猴

白楊瀑布邊坡崩塌　暫開放至第一觀景台

白楊瀑布邊坡崩塌　暫開放至第一觀景台

學測歷史掌握主題式重點閱讀　留意世界領袖級人物逝世議題

學測歷史掌握主題式重點閱讀　留意世界領袖級人物逝世議題

關鍵字：

拼湊太魯閣歷史拼圖太管處新書發表會耆老當年事立霧注

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

吳淡如36萬臉書「無預警被關閉」！

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

Kimberley「激吻親密照」曝光！

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

國小男童遊北市動物園落水影片曝

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面