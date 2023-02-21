郭貞慧讚陳宗彥火速辭官負責任　曝八大業者幫藍營「這人」助選過

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郭貞慧讚陳宗彥火速辭官負責任　曝八大業者幫謝龍介助選過

▲▼郭貞慧投入「台南市第一選區」立委初選記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前台南市觀旅局局長郭貞慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前行政院發言人陳宗彥遭爆11年前接受性招待而火速辭官，引發外界熱議。日前表態投入民進黨內立委初選的前台南市觀旅局局長郭貞慧21日則在臉書表示，以民主政治的角度而言，若有需要承擔，立即負起政治責任，陳宗彥這點仍要給予肯定，她更提到國民黨前台南市議員謝龍介讓八大業者組團站台助選過。

郭貞慧表示，陳宗彥在歷經過往的風波爭議後，在第一時間請辭，負起政治責任，身為女性政治工作者，她必須說，民進黨主席賴清德所主張的「誠實為上策」，應該是最佳的檢驗標準。她認為，以民主政治的角度而言，若有需要承擔，立即負起政治責任，陳宗彥這點仍要給予肯定。

郭貞慧指出，令人無奈的是，藍營拿著八大行業業者與綠營政治人物的合照出來捕風捉影大作文章，明知缺乏證據，卻單憑幾張照片「看圖編故事」，企圖將無關人士拖下水，她表示，況且政治人物在各種場合都會遇到五湖四海的朋友，八大經營者會想「廣結善緣」倒也不是新聞，只是究竟是誰才是跟這些八大業者過從慎密呢？她舉例，藍營緊咬的八大業者王孝瑋（豆哥）在2019年還組團去幫謝龍介站台助選，謝龍介還是戰鬥藍「芯潮流」共主台北市議員徐巧芯的堅實盟友，「請問向來用最高道德標準要求政敵的徐議員，這時要不要用同樣標準來監督黨內同志？」

郭貞慧批評，藍營可以憑幾張照片就能編出一堆奇幻文學要本土派負責，試問用同樣邏輯，讓八大業者組團去站台應該如何處理？她痛批，「一雙黑手伸到白布裡面找灰塵，這就是藍營正在做的事！」

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