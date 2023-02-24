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社會 社會焦點 保障人權

輪胎廠臭氣全往這裡吹！八里人曝超臭現況...市府動起來抗空汙

▲▼ 八里大火，臭氣 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲八里昨天發生輪胎廠大火，臭氣沖天 ，大崁國小今天停課，居民表示事隔一天仍能聞到陣陣臭味。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市八里「顯祥科技公司」輪胎工廠23日下午疑似機台不慎起火，引發火警，大量輪胎燒出臭氣，且風勢全往吹（林口、五股）方向吹，下風處的大崁國小緊急從昨日起緊急停課至今。在地居民今天表示，八里各地今天上午均能聞到重重塑膠味，市府則表示，各局處已共同全面著手處理。

這起火災事故，因為輪胎焦黏在一起，因此整整燒了18小時，直到今天上午9時許才撲滅，近百名消防員累翻。居民今天表示，八里地區以及空蕩蕩的大崁國小，仍能聞到重重塑膠味。

▲▼八里火警，空汙 。（圖／記者戴上容翻攝）

面對臭氣沖天，環保局表示，經監控微型感測器及空品監測站，昨日數值皆已下降，今日仍持續監控空氣品質；另針對火災影響大崁國小部分，環保局將優先協助學校處理因火燒碳化產生的黑色粉塵或污染比較嚴重區域，後續再與學校合作清理細部環境。

此外，環保局已要求業者於不影響火調前提下，儘速完成現場環境清理；另針對已進廠尚未完成處理之廢輪胎，責成業者儘速調度其他合法處理廠協助處理。目前主要幹道八里區隊已經在清理，環保局預計下午前進學校協助清理，下午會先處理1樓的開放空間及5樓的風雨廣場，以水車搭配背負式消毒機具等進行整理。

▲▼ 八里大火，臭氣 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 八里昨天發生輪胎廠大火清潔隊清理照片 。（圖／環保局提供）

八里區長林俊宏（下圖，黃衣）表示，事故發生第一時間公所以人為本，先關心受傷員工，整起事件共有2人吸入濃煙送醫，2人燒到手、臉送醫，之後協助宣導通知停課消息，今天上午11點到學校會勘通盤了解第一線的需要。

▲▼ 八里大火，臭氣 。（圖／記者戴上容翻攝）

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