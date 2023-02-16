機車停在格子裡！中午見「超扯一幕」他氣炸　騎士嘆：台灣人日常

▲原PO的車子被挪動。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「不要移我的車！」一名網友發文表示，他早上把機車停在路邊停車格時，本來還是一車一格，不料中午就看到「傻眼一幕」，讓他超火大。貼文曝光後，一票網友也同樣有感，其中更有苦主無奈透露，自己的機車曾經被移出停車格外。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到他早上把機車停在路邊停車格時，明明每台車都是獨立停在一個格子內，不料中午時，他就注意到停車格變成「4格塞6車」。

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看到這樣的景象，讓原PO直呼「真的很火大！」如果騎士晚到、沒車位，就應該停遠一點，或是下次早一點到，「不要移我的車！你到底有多不懂規矩？」

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在一堆自私的人喜歡移車，造成別人的車一堆刮傷」、「我也非常討厭這種，可是改變不了啊」、「台灣人日常」、「遇到那種貼在我車上的，我移旁邊的車通常不會太客氣！拉出來甚至往前推」。但也有網友分享，「照片這個看起來還好啦，我上班這可以4格停7，8格停12，停到車黏車拉不出來呢」、「這算好了！我看過一格塞2台的」。

其中，更有苦主表示，「這算小事，我還遇過自私的人，為了停車，把別人的車移出來線外」、「我的車被移出格子吃罰單過，但我也沒有證據是被移出來的」。

針對車子被移出停車格外的情況可說是層出不窮，先前也有民眾的機車被牽到紅線處停放，導致被開單；對此，警方表示，雖然移車行為無法管控，但機車車主若因此被開單，可拿相關事證免除罰則，另外，倘若對方在移車過程造成機車受損，刑事上就有觸犯毀損罪之嫌，民眾可拍照存證並求償。