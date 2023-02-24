拒絕朋友邀約、累了倒頭就睡！別人眼中「太自我的10件事」其實可以放心做

▲許多人一旦在人際關係、職場或感情受挫，追根究底起來都發現，箇中原因就是不知該怎麼「愛自己」。然而愛自己並不等於「自私」，而是要從中學習如何把自己「放在第一位」。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近年，許多人分享「利他、共好」的經驗，如何運用在人際關係與商業模式中，帶來更全面的成功。從正面的角度來看，利他共好的概念，的確有助於群體共同發展，但心理學家也提醒，人們應該要分辨得出展現這些特質的時機，一味只是以他人的利益著想，並不會讓自己成為更好的人，而忽略甚至壓抑自己的感受，反而容易為自己招來恐懼、自我責備等負面情緒。國外網站BrightSide特別整理出，看似對他人自私無禮、實則反而有助自己成長的10件事，希望讓每個人都能活出最好的自己！

1. 享受獨處的時光

就算好友邀約，如果想要自己一個人待在家或出門晃晃，那就回絕他們吧！把時間花在自己身上、關注自己的需求，是得到幸福感很重要的一部分！或許朋友會因為你選擇獨處而非與他們相處，而感到莫名其妙或不快樂，但「這並不是你的錯」，因為「你有決定自己時間該怎麼安排的權利」！

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2. 做出與他人不同的決定

現代人崇尚遵循自我的生活方式，例如不想結婚、不想生小孩，或是不想和大多數人一樣過著朝九晚五的生活。雖然這些模式可能會引發家庭革命，或者會定期接收到長輩們的「關心」，但只要能好好地活著，這些都是「你可以自己做出的選擇」，同時也表示「你清楚知道自己想從生活中得到什麼」。

3.不立即回覆人

除了緊急公事外，突然打來的電話與簡訊，暫時不想馬上回覆，完全是能被允許的！雖然對於可能有事找你的朋友來說，忽略他們當下需求不是這麼貼心，但BrightSide提醒，「你不必為了回覆某人，而把所有事情都先晾在一邊，尤其是你也有事正在忙的時候！」

4.善待自己

在照顧身邊人需求的同時，善待自己也很重要！當然，「世界都要繞著我轉」這樣的想法是自私的，所謂的「善待自己」意指，每次做決定前，問問自己到底是為自己而做，或是單純想讓別人開心？學會把自己放在第一位，學著不要總認為「自己沒關係」硬要配合別人，學會讓自己幸福，才是每個人來到這世上的首要任務！

5. 為了孩子，不與「有毒的配偶」同住

婚姻破裂的人有時會聲稱，「為了孩子，我們仍保持夫妻關係」或是「為了孩子，我們還是選擇住在一起」。這些人往往深信，儘管讓孩子生活在一個矛盾的家庭，但這畢竟還是一個家，他們相信成長過程中只要有「雙親」的陪伴，孩子就能得到更好的照顧，免受雙親離婚的負面影響。但是，心理學家研究顯示，在這樣家庭氛圍成長的孩子，長大後其實是會傾向於複製雙親的關係模式，不是過度容忍對方，就是學到前任有問題的那一面。

BrightSide鼓勵勇於和配偶結束婚姻關係的人，「相信選擇這麼做的你，實際上不僅能讓自己更快樂，還可以防止孩子未來在他們的感情婚姻關係中，持續遭受痛苦和掙扎。」

6. 不再總是遵循前輩訂下的守則與規範

華人社會相當注重「敬老尊賢」，人類的發展歷史上，也都相當習慣從前輩的經驗中獲取生活知識與新知。但現在科技進步飛速，有些新興的技術或網路活動，反而是年輕人會比前輩更深知如何創造更進一步的影響力。因此，「不再總是循規蹈矩」這個決定與原則，不該成為被其他人責備的理由，但相對的也該知道，這麼做的同時，自己應負起後續的結果與責任。

7. 無法成為「理想的家長」

不分中外，世界各地的心理學家一致認為，照顧好自己並不是一件奢侈的事，更是成為「好家長」不可少的一部分。如果家長在一天中為孩子安排很多活動，卻沒有安排自己的休閒紓壓活動，那麼到頭來就會導致情緒倦怠甚至抑鬱。BrightSide認為，每天多花一小時「滿足自己的需要」並不自私，也不意味著剝奪了孩子與自己的時光，先照顧好自己、讓自己快樂，正向開朗的家長，才能養育出活潑、懂得照顧自己的孩子。

8. 沒有生養孩子

目前的中生代在成長過程中，總是不斷被長輩灌輸「未來要傳宗接代、養兒防老」的概念，彷彿生活中沒有孩子，就等於人生不夠完整。BrightSide認為，生養小孩對許多人來說的確是相當快樂且享受的事，但這件事改變生活之廣，因此最好是由自願開始，別因任何壓力或強迫而勉強自己。

再者，BrightSide也幫不生主義者說話，「不想生養下一代的人，並不等於自私或以自我為中心。事實上恰恰相反，這些人能夠無視他人加壓的壓力，他們清楚知道自己想從生活中得到什麼，並努力實現自己的主要目標。」想清楚這些以後，就可以不用再為「沒有想要孩子」而感到內疚了。

9、累了就休息

當感到疲倦——無論是情緒上、精神上還是身體上——那麽，就是時候可以休息了！有時，單純只是為了晚上可以睡個好覺，許多人會在白天硬撐著疲憊的自己，甚至有人認為，起床後還在白天睡覺，難免給人懶惰的印象。但忽視自己的身體需求，往往會連帶帶來難以集中注意力、免疫系統虛弱、記憶力薄弱等問題。撇除是自己平常熬夜、沒有做好時間規劃等狀況，如果平常總是工作到很晚，並且經常失眠，那麼或許是時候在工作與私人生活中間，試著找出一個完美平衡點了。

10. 結束一段關係、工作

與另一半分手，搬到另一個國家或城市，或者辭掉一份不再開心、沒有成就感的工作，其實都不容易。但如果身在其中，的確長時間有不舒服、不喜歡等感受，的確也是時候考慮一下與他(它)們的關係了。人們之所以會持續一段不健康的關係或交流，很大一部分是因為害怕傷害其中的人。但BrightSide闡述，當涉及到有害關係時，必須要把自己放在第一位。如果這些事影響了身心和生活，也許就是時候說再見了。