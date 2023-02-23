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學測成績出爐！薇閣高中12人滿級分　「超級狀元」賴柏勛6科大滿貫

▲薇閣高中今年有12名學生拿到滿級分，北市私校之冠。（圖／薇閣高中提供）

▲薇閣高中今年有12名學生拿到滿級分，北市私校之冠。（圖／薇閣高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年大學學測今（23日）公布，台北市私立薇閣高中以12位滿級分學生的優異成績，居北市私校之冠。其中該校高三生賴柏勛6科全數報考，拿下科科滿分、90級分大滿貫的佳績，英語能力卓越、還自創「對話筆記法」與全校同學分享，是本屆學測校內的超級狀元。

薇閣高中指出，今年12名滿級分學生，包括數學資優班的王文燦、吳語陞、呂學宥、李以和、林聖哲、陳冠維、賴柏勛、謝昊均、鍾姵緹，自然科學班的康哲維為國、英、數A、自然4科滿級分；梁祐誠、王穎婕為國、英、數B、社會4科滿級分。

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賴柏勛學測6科全部選考，均獲滿級分佳績，他在高二時就拿到TOEIC多益990滿分的金色證書、全國高中單字比賽二等獎、全國科學與科普英文專業大賽金腦獎。賴柏勛說，自己對新知與新事物皆有強烈求知慾，強調一定要透過自己的思考，創造自己的「對話筆記法」，也樂於在學校日家長會中，分享給同學及家長。

各項數理學科競賽常勝軍的陳冠維，舉凡物理、化學、生物、數學奧林匹亞競賽，屢獲佳績，上週才榮獲化學奧林匹亞競賽一等獎的殊榮，進入國手選拔營，他擅長使用程式模擬與網路查詢來解決問題，在班上的讀書會中，分享生物教材Campbell的各章節，還曾在高一疫情嚴峻時期，發想創作歌曲，請同學演唱與伴奏，以感謝安慰醫護人員的辛勞。

謝昊均當年以錄取建中的會考成績，選擇薇閣高中為第一志願，在高一時，就獲得AMC12美國數學競賽Outstanding 獎，並獲邀參加AIME競賽，從小對語言學深感興趣，精通英文、日文、韓文及德文。他熱心參與各項志工服務，世界展望會的翻譯志工、北醫導覽志工及動物園導覽志工等，期望未來能往醫學領域發展，盡一己之力。

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