陸「佛道宗教人員」實名系統上線　身分證等7種資訊「民眾隨意查」

▲江西鷹潭龍虎山上的法師。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸佛教和道教「教職人員」信息查詢系統昨（22）日上線，民眾可透過大陸國家宗教事務局官網等網站，查詢依法認定備案的佛、道教教職人員資訊。據了解，大陸官方為阻止假冒宗教人員詐財或違法情事發生，將認證過的宗教人員身分證、性別、照片、宗教稱謂、派別、身份及證件編號等資訊上線，以建立權威性核實管道。

▲大陸佛、道相關人員實名查詢系統上線。（圖／CFP）

《新華網》報導，這次中國佛教協會、中國道教協會上線佛教、道教教職人員信息查詢系統，有利於遏制假僧假道借教斂財亂象，維護正常宗教秩序，保障佛教、道教健康傳承，同時便於社會公眾辨識假冒教職人員，維護社會公共利益和公民合法權益。

外界查詢的宗教教職人員，是指依法取得宗教教職人員資格、可以從事宗教教務活動的人員。在佛教，宗教教職人員一般具體指漢傳佛教的比丘、比丘尼（和尚、尼姑），藏傳佛教的僧人（含活佛），南傳佛教的比庫、希提、薩米、祜巴、松列、松列尚卡拉扎等；在道教，宗教教職人員一般具體指全真、正一派道士。

值得注意的是，大陸官方也透露，伊斯蘭教、天主教、基督教等教職人員信息查詢系統，不久後也將上線發布。