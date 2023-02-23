擄人勒贖活活燒死肉票！巫秋標逃亡20年落網　一審判無期徒刑

▲擄人勒贖殺人重大逃犯巫秋標，被台南地院判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者林悅／台南報導

男子巫秋標夥同蔡峯宗、李德榮、吳榮福等人策劃綁票，擄人勒贖後，因要不到錢竟把肉票活活燒死，巫嫌逃亡大陸被刑事局「重要緊急查緝專刊」列查捕要犯，在逃亡20年後，2022年4月13日晚間7時遭高雄警方攔查查獲，經移送台南地檢署偵查起訴，台南地院23日上午依勒贖而擄人而故意殺人、強盜罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

判決資料指出，巫秋標共同意圖勒贖而擄人而故意殺人，處無期徒刑，褫奪公權終身。又共同犯結夥三人以上強盜罪，處有期徒刑9年，褫奪公權8年，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

主嫌蔡峯宗因經濟狀況窘迫，獲悉鄰居李文雄及其子李効旻家境富裕，2001年11月間某日與友人李德榮、吳榮福(均判決確定)、巫秋標、歐秉宏共同商議綁架李効旻。蔡峯宗先多次駕車跟蹤李効旻以瞭解作息，至2002年2月20日通知吳榮福可埋伏在其位於臺南市之租屋處附近以著手綁架。

吳榮福於同年月 21日上午7時許，駕駛福特牌自用小客車，搭載蔡峯宗、李德榮及巫秋標，同至台南市東區中華東路二段203巷附近埋伏，待李効旻駕駛自用小客車行經時，吳榮福即故意碰撞李効旻所駕駛之三菱汽車，並趁李効旻下車理論時，由李德榮、巫秋標2人強將李効旻推入三菱汽車之後座，共同將之擄走，並與蔡峯宗會合，同至高雄市燕巢區四林路高鐵工地處停留。

蔡男等人先搜括被害人身上提款卡盜領1萬多塊現金，再打電話勒索1500萬，惟因為要不到錢，竟然就把被害人綁在汽車後座，潑汽油活活燒死，更冷血看著他斷氣。其中，巫秋標案發後潛逃大陸，蔡峯宗策劃綁票和共犯吳榮福，通通被判無期徒刑確定，至於點火燒死人的李德榮則被最高法院判決死刑定讞。

高市警鳳山分局南成派出所員警，2022年4月13日晚間7時巡邏時，行經鳳山區瑞隆東路，因見一名機車騎士看到警察立刻迴轉逃逸約400公尺，更至華興街時棄車並快速徒步逃離，立即下車阻擋男子去路及盤詰身分。男子後來自知逃不了坦言身分，警驚訝查出他居然是刑事警察局「重要緊急查緝專刊」列查捕要犯。

現年55歲的巫嫌逃亡20年，隱姓埋名四處打零工維生，沒想到遇警攔查因虛報身分證號碼遭識破，被依現行犯活逮解送台南地檢署歸案，其涉案追訴權時效到2027年4月期滿，差5年就被逃過追訴權時效。案經台南地檢署檢察官偵查起訴，台南地院23日上午11時，依勒贖而擄人而故意殺人、強盜罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。