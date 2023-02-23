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酷航恢復「往返中國航班」　7航點全增班！6月底每周飛57班

▲酷航將新增9架E190-E2客機。（圖／酷航）

▲酷航將陸續恢復往返中國的航班。（圖／酷航）

記者李宜秦／台北報導

新加坡航空公司（SIA）旗下的低成本航空酷航宣布將逐漸恢復往返中國大陸的航班，到3月25日前，將從每周14班增加至每周26班，並增加現有7個航點的飛行頻率，包括福州、廣州、杭州、南京、青島、天津和鄭州。預計到6月底每周飛往中國大陸的航班數可達57班。

酷航表示，從現在開始至冬季班表結束(2023年3月25日)，酷航將逐步增加其冬季班表飛往中國大陸的航班數，從每周14班增加至每周26班，並增加現有7個航點的飛行頻率，包括福州、廣州、杭州、南京、青島、天津和鄭州。

此恢復速度亦將持續反映在酷航2023年3月26日至10月28日的夏季班表上。2023年4月，酷航將恢復飛往海口、寧波和西安的航班，至2023年4月底，酷航每周往返中國大陸的航班總數將達到42班。

隨著2023年5月南寧和瀋陽的航班恢復，酷航將於2023年6月底增加每周飛往中國大陸的航班數至57班。

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酷航也將增加旅客最愛的夏季旅遊熱門目的地航班；飛往雅典的航班將從每周2班增加到4班；飛往伯斯的航班將從每周10班增加到12班；經台北飛往札幌的航班將從每周3班增加到4班；而鄰近新加坡的地區，蘭卡威的航班將從每周4班增加到7班，美娜多的航班將從每周3班增加到4班。

另為優化資源及其他營運考量，酷航也進行一些航班調整，像是2023年7月17日之後（2023年7月17日為最後一個航班），飛往黃金海岸之航班將暫停，酷航會通知已預訂其航班之旅客，進行後續處理。

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