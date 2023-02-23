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企業退出俄國有差嗎？商店現「各國可樂任選」奇景　網購也買得到

▲▼ 從中國、日本進口的可樂一起陳列在海參威一家商店貨架上。（圖／路透）

▲ 海參威一家商店販賣從中國進口的可樂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯去年2月24日起出兵烏克蘭，國際企業紛紛退出俄國市場，對當地消費者的影響卻微乎其微，依然有卡車載著整車可樂越過邊境，民眾出國帶回ZARA新品，當地電商平台仍銷售IKEA家具。儘管這些品牌已經撤出，商品卻沒有。

《路透社》報導，這些西方品牌商品依然在俄國流通，不過交貨時間較長，價格也較高，與過去的不同主要在於供應路線，但只要消費者知道門路，依然可以在網路和實體店面購買。因為其中多數商品不受制裁影響，跨境流通並不違法，莫斯科更樂見這些商品流入，不論管道為何。這也突顯企業退出某個市場時，在控制供應鏈上面臨的挑戰。

西班牙服裝零售集團Inditex關閉旗下品牌ZARA在俄國的502家分店，將俄國業務出售阿拉伯聯合大公國Daher集團。《路透社》針對當地6大電商進行調查，並訪談買家及賣家後發現，小規模進口及網路賣家都是他們持續流通的原因。

▲▼ 聖彼得堡一家ZARA關門。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 聖彼得堡ZARA關門。（圖／達志影像／美聯社）

32歲女子阿爾賓娜（Albina）就在去年夏天提著空行李箱到白俄首都明斯克，為自己和友人帶回滿箱Inditex旗下ZARA、Bershka及Massimo Dutti品牌服飾，價值3.3萬盧比（約新台幣1.2萬）。多數撤出俄國的品牌同樣選擇退出白俄，但Inditex沒有，該公司對此則拒絕回應。

阿爾賓娜也會向網路賣家購買歐洲、伊斯坦堡或杜拜的衣服，有些賣家收取15%至30%佣金，將商品送到俄國，由阿爾賓娜支付運費。

眼看供應鏈瓦解，俄羅斯將平行輸入合法化，允許零售商未經商標權人許可從國外進口商品。電商平台銷售各式各樣進口商品，賣家也大肆宣傳。俄國最大電商Wildberries銷售Inditex品牌雜貨，ZARA商品就有近1.7萬件，消息人士聲稱，這是ZARA中止俄國業務前留下的庫存，Wildberries則未回應此事。

此外，Wildberries和其他電商如Ozon、Yandex Market上都找得到的西方商品還有可樂。可口可樂公司去年停止在俄國生產及銷售飲品，但仍有其他公司持續進口，可能來自歐洲、哈薩克、烏茲別克及中國，形成各國可樂並陳貨架的奇景，且價格各不相同。

大型零售商高階員工透露，他們在企業退出後迅速和新的合作夥伴簽約，與土耳其、波蘭及哈薩克公司啟動新的金流及物流供應鏈，甚至反而讓可口可樂流入更多國家，不過多出來的成本也反映在售價上。

▲▼ 從中國、日本進口的可樂一起陳列在海參威一家商店貨架上。（圖／路透）

▲ 從中國、日本進口的可樂一起陳列貨架上。（圖／路透）

數據審查平台Publican執行長齊昂（Ram Ben Tzion）認為，這些貿易關係將持續下去，平行輸入機制鞏固且擴大，代表幾乎所有商品皆可進口，未來也將如此，可口可樂公司勢必會注意到俄羅斯鄰國需求激增，但對此採取任何行動都不符該公司利益。

部分品牌更面臨與仿冒品及未經授權商品的長期抗戰，可口可樂的俄國競爭對手推出大容量、新款可樂飲品；IKEA退出俄國時將股票出售給俄國科技巨頭Yandex旗下電商Yandex Market，而該平台讓過去透過IKEA銷售商品的供應商直接與客戶接觸，且準備以不同名稱銷售與IKEA僅有些微不同的商品。

這對俄國當地企業似乎是新的機會，但執著西方品牌恐怕阻礙提升本土製造的努力。齊昂分析，「隨著時間推移，市場力量將繼續讓俄國人慣用的商品流入，雖然希望推動『俄國製造』（Made in Russia），但要讓人們真心喜歡上俄國可樂很困難。」

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