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幻象2000滑行中「副油箱突掉落」　空軍司令部證實了

▲▼幻象2000。（圖／記者蘇晏男攝）

▲空軍幻象2000起飛滑行「2具副油箱脫落」，司令部調查中。（示意圖／記者蘇晏男攝）

記者趙蔡州／綜合報導

驚傳飛安意外，新竹空軍基地一架幻象2000型戰機21日進行例行訓練，在跑道上滑行準備起飛時，不料兩側機翼下掛載的2具副油箱突然脫落，引發現場官兵一陣驚呼。空軍司令部表示，事故經維修人員處理後，飛行員及戰機均平安，目前正在調查事故發生原因，後續也將依技令檢修，確維飛機妥善。

新竹空軍基地一架幻象2000戰機21日執行例行訓練，在跑道上滑行前往加溫坪的過程中，機翼下2具副油箱突然脫落，現場維修人員立刻衝上前進行檢查。幻象2000掛載的副油箱，每具滿載1700公升燃油，若加上戰機本身的油箱燃油，最大作戰半徑可達600海浬，所幸油箱脫落時未發生任何事故。

空軍司令部22日表示，該架幻象2000機翼下2具油箱不明原因脫落，經維修人員依程序處理後，飛行員及戰機均平安，目前正在調查事故發生原因，後續也將依技令檢修，確維飛機妥善。

幻象2000掛載的副油箱，在進行纏鬥、脫離等特殊情況時，飛行員可選擇拋棄副油箱，減輕機身的重量，以利後續進行戰術動作，不過必須由機內手動操作，油箱不會自動脫離，因此事故究竟是飛行員誤觸電門，或是機件故障，待空軍調查釐清。

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